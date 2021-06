FC Hermannstadt aproape de prima lovitură – Dani Coman confirmă: ”E adevărat!”

Fostul președinte al Astrei Giurgiu, negociază cu cei din conducerea retrogradatei, FC Hermannstadt, pentru a veni în fruntea clubului. Dani Coman recunoaște negocierile cu FC Hermannstadt, dar spune că va lua o decizie peste câteva zile. Sibienii anunță săptămâna viitoare numele noului staff tehnic.

Negocierile au fost demarate încă dinaintea barajului pierdut de sibieni cu CS Mioveni. Dani Coman părea că va condiționa venirea lui la FC Hermannstadt, de rămânerea în liga 1. Se pare însă că Sibiul îi surâde și în liga 2. Coman spune că nu ar zice nu pentru un proiect solid, mai ales că Hermannstadt a anunțat că obiectivul principal este revenirea în primul eșalon.

”E posibil orice. E adevărat că am avut mai multe discuții cu patronii lui Hermannstadt, sunt doi băieți pe care îi cunosc de mult, pe care îi apreciez. Îl am acolo și pe finul meu Radu Neguț, știu cât suflet au pus pentru această echipă. Și, da, este adevărat că am avut mai multe discuții cu ei. Sunt mai multe discuții pe care le am cu mai multe echipe din Liga 1 și Liga 2. Am hotărât să stau și această săptămână să mă odihnesc și apoi voi lua o decizie. Voi merge acolo unde pot să muncesc. Sper să iau decizia potrivită”, a declarat Dănuț Coman la DigiSport.

CTIȚI ȘI: FC Hermannstadt nu se desființează – ”Obiectivul este revenirea în liga 1. Reconstruim echipa”

Zilele trecute FC Hermannstadt a anunțat că își va continua activitatea și după retrogradarea din Liga 1, dar și că în următoarele două săptămâni va comunica noua componență a staff-ului tehnic. Detalii, AICI.