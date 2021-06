FOTO: Fodor, la absolvirea studenților în Piața Mare – “Ștergeți amarul acestui an greu”

Piața Mare a fost animată pentru prima oară după un an greu marcat de pandemie. Studenții au avut parte de o festivitate de absolvire emoționantă în prezența autorităților locale. Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a fost prezent la ceremonie.

Studenții au fost primii care au animat Piața Mare după tăcerea unui an marcat de pandemie. Pe un soare frumos, de iunie, absolvenții Universității Lucian Blaga şi cei ai Academiei Forțelor Terestre şi-au luat „La revedere” de la studenție conform tradiției, in piața din inima orașului.

Primarul Astrid Fodor le-a fost alături, ca de fiecare dată. „După un an greu, în care cursurile s-au ținut online și v-a lipsit socializarea cu colegii și contactul cu profesorii, sunt sigură că vă grăbiți cu atât mai mult să spuneți <<La revedere!>> acestui an și vă gândiți la ce urmează: examenele, primul loc de muncă și o vacanță de vară binemeritată. Vă doresc să ștergeți amarul acestui an greu cu relaxarea zilelor de vacanță, să vă apropiați din nou de prieteni și să călătoriți. Avem nevoie cu toții de puțin soare și de optimismul pe care vara și momentele ei frumoase le aduce mereu. Fiți responsabili, respectați regulile, dar profitați din plin de acest respiro. Vă felicit pe toți, elevi și cadre didactice, pentru efortul de a continua studiile în ciuda restricțiilor și condițiilor neobișnuite”, a spus Astrid Fodor.