Romania ar putea atinge imunitatea de turmă în 2022

Imunitatea de turma ar putea fi atinsă în România abia în primăvara anului 2022

În cazul pandemiei de COVID-19, specialistii au adus in discutie limita minima de 70% si recomandabila de 85% din populatie care sa fi fost vaccinata sau trecuta prin boala. Se considera ca acea limita aduce virulenta bolii intr-un punct extrem de scazut, scrie ziare.com

„Time to Herd” este un proiect international care ia in considerare in timp real datele furnizate de autoritati cu privire la vaccinare. Specialistii care coordoneaza proiectul online calculeaza, in functie de rata de vaccinare, momentul in care fiecare tara va atinge imunitatea minima de turma – 70%.

Datele referitoare la Romania indica faptul ca tara noastra va atinge imunitatea de turma in 329 de zile, adica in primavara anului 2022.

Comparativ, Statele Unite ar urma sa atinga imunitatea de turma in 134 de zile, iar majoritatea tarilor din Europa tot in urmatoarele 3-4 luni.Una dintre putinele tari din UE care se prezinta mai prost decat Romania este Bulgaria, despre care se estimeaza ca va trece linia spre siguranta peste 487 de zile.

Insulele Bermude este prezentata de tara care va atinge cel mai repede imunitatea de turma, peste 23 de zile, urmate de Bahrain – 28 de zile, Chile – 48 de zile, Islanda – 50 de zile, Republica Dominicana – 51 de zile sau Canada – 60 de zile.

Statistica arata ca Romania are o rata de 21,53% din populatie vaccinata complet pana in 11 iunie 2021 si ca zilnic este vaccinata 0.19% din populatia tarii.

Ritmul de vaccinare a scazut constant in Romania in ultimele saptamani. Potrivit datelor de joi, 10 iunie, fusesera imunizate in precedentele 24 de ore 41.554 de persoane, dintre care doar 18.554 cu prima doza.