VIDEO Florin Cîțu la Sibiu – ”Mesajul este clar: Nu creștem taxele și nu introducem taxe noi”

Premierul României, Florin Cîțu a venit sâmbătă la Sibiu, unde s-a întâlnit cu principalii angajatori din județul Sibiu și cu reprezentanții Clubului Economic German.

Cîțu a declarat că principalele obiective discutate au fost legate de taxe și de banii care urmează să intre în țară în următorii ani, asigurând sectorul privat că taxele nu vor fi majorate și că nu se vor introduce taxe noi.

”Mesajul este foarte clar, vreau să mă văd cu acești oameni pentru ca în România vor intra până în 2027, 76 de miliarde de euro. Noi pregătim terenul pentru acești bani, dar aceste investiții vor fi implementate cu ajutorul sectorului privat. Este nevoie de fiecare companie din România să se pregătească, să știe că urmează să intre acești bani ca să se concentreze și să-și dezvolte capacitatea de producție. Mesajul a fost clar, am menținut ceea ce spun din primul moment în care am preluat Ministerul Finanțelor și apoi mandatul de Premier în decembrie: nu creștem taxe și nu introducem taxe noi. Am reafirmat că în perioada următoare sunt două obiective clare: reformă și investiții. (…). Investițiile le facem din PNRR, sunt 29,2 miliarde de euro în PNRR, fonduri europene sunt 46 de miliarde și bineînțeles, un buget minim de investiții în fiecare an de la stat de 60 de miliarde de lei. (…). Ne pregătim pentru o guvernare de cel puțin opt ani de zile, (…) acestea sunt sumele pe care le vom investi in economie. (…)Am vorbit și despre câteva probleme referitor la birocrație, aici mă refer la legea achizițiilor publice și ghidurile pentru fondurile europene. Știm ce avem de făcut, eu cred ca s-a văzut în primele luni ale acestui an că știm ce avem de făcut, rezultatele economice spun acest lucru.”, a declarat Florin Cîțu la Sibiu.