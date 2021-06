Accident mortal între Blăjel și Bazna – Victima este un băiat de 17 ani

Accident rutier mortal pe DJ 142B, la ieșire din Blăjel spre Bazna

In timp ce conducea un autoturism pe directia amintita, un tanar in varsta de 18 ani a pierdut controlul directiei de deplasare si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Din pacate, unul dintre cei 4 pasageri, un tanar in varsta de 17 ani, ocupantul locului dreapta spate, a decedat. Un alt pasager, tot de 17 ani, ocupant al locului stanga spate, primeste ingrijiri medicale, constient. Toti cei 5 ocupanti ai autoturismului sunt din localitatea Boian.

”Testarea alcoolscopica a soferului a indicat o concentratie de 0,83 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii rutieri vor intocmi actele premergatoare efectuarii de cercetari penale cu privire la savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, respectiv conducere sub influenta alcoolului. In prezent, se desfasoara cercetari in vederea stabilirii tuturor circumstantelor care au dus la producerea acestui accident rutier. Fara mari probleme de trafic.”, transmite IPJ Sibiu

Echipajele medicale au acordat asistență medicală la fața locului persoanelor implicate.

Din nefericire, una dintre victimele evenimentului rutier prezenta leziuni incompatibile cu viața.

”Un băiat, în vârstă de aproximativ 18 ani, conștient, care acuza dureri în zona cervicală și suspiciune de traumatism lombar, a fost transportat cu ambulanța SMURD la Centrul de Primire Urgențe a Spitalului din Mediaș. Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital, prezentând escoriații minore.”, transmite ISU Sibiu.