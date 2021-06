VIDEO: Ceasuri cu ”valuri” – Mihai Suciu meșteșugește cadouri inedite

Lemn, rășină și extrem de multă răbdare. Acestea sunt ingredientele cheie folosite de Mihai pentru a transforma o bucată de lemn în adevărate opere de artă.

Mihai Suciu este un tânăr de 29 de ani care s-a născut și a copilărit în Deva. Căile vieții l-au adus recent la Sibiu. Tânărul a luat decizia de a se muta în orașul de pe Cibin pentru a porni la drum de la zero, alături de iubita sa. Deși are studii superioare în cu totul alt domeniu, iar în ultimii ani a lucrat în străinătate, Mihai a decis să se întoarcă definitiv în România și să reprofileze. Atras din totdeauna de arta frumosului, tânărul a mizat totul pe pasiune și a decis să-și încerce puterile într-un domeniu nou. S-a apucat să facă…valuri. Mai exact, Mihai meșteșugește ceasuri de perete și tablouri din lemn, pe care le decorează cu rășină epoxidică.

”Ideea mi-a venit acum aproximativ trei ani. Eram plecat pe dincolo și când aveam timp mă tot uitam pe internet la ce aș putea să fac eu în timpul meu liber. Inițial am văzut mese decorate cu rășină și mi s-au părut foarte interesante, arătau foarte bine. La momentul respectiv nu mi se părea ceva atât de greu de făcut, dar după ce m-am documentat mai mult am aflat că de fapt nu este așa și am zis că nu, nu pot face asta part-time, așa că am lăsat ideea de-o parte pe ceva timp. Anul acesta am decis totuși să încerc, aveam mai mult timp liber și am zis că este momentul oportun pentru a începe. Toate sursele mele de documentare spuneau că este mai bine să încep cu ceva mai mic, așa că am decis să fac tablouri, apoi ceasuri.”, spune Mihai.

Așteptări vs Realitate

Ca în orice domeniu, când te uiți la videoclipuri și urmărești profesioniștii în domeniu, pare că totul este foarte simplu, însă când pui mâna să faci singur, este mult mai dificil. Așa a fost și în cazul lui Mihai. La început, părea că nu este nimic greu de făcut și avea așteptarea că totul va ieși exact cum și-a propus din prima, însă realitatea a fost alta.

”În realitate a fost mai greu decât mă așteptam. Sunt o grămadă de pași care trebuie respectați, produsele sunt diferite și trebuie să știi exact ce cumperi și cum le aplici ca să iasă bine. Foarte importantă este și protecția.”, a mai adăugat artistul.

Timpul de lucru pentru un ceas este de două-trei zile

”Drumul” la o bucată de lemn până la un obiect artizanal deosebit, durează aproximativ două-trei zile. Uscarea materialelor are nevoie de cel puțin 24 ore, iar dacă se pun mai multe straturi, timpul minim de uscare este de 72 de ore.

”Cel mai mult durează să se întărească rășina, îi trebuie cel puțin 24 de ore. Dacă aplic mai multe straturi, le pot pune și la 12 ore, dar la final va trebui să se usuce încă minim 72 de ore.

Pasiune, răbdare și munca asiduă sunt piesele de rezistență

Atenția la detalii, pasiunea pentru acest hobby și cel mai important – răbdarea, sunt piesele de rezistență în tot ceea ce face Mihai. Talentul și pasiunea lui Mihai pot vi văzute și apreciate pe pagina sa de Instagram @eu.fac.valuri.