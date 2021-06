Code for Romania la Sibiu – Programatori talentați vin cu soluții digitale pentru problemele României

Pe 26 iunie 2021, începând cu ora 10.00, la Biblioteca Județeană Astra Sibiu, are loc prima întâlnire a comunității Code for Romania – Sibiu, un grup de programatori voluntari care vor construi soluții digitale pentru problemele României.

Aflată deja în al cincilea an de viață, Code for Romania este a doua cea mai mare comunitate de tehnologie civică din lume. Din 2016, asociația a proiectat sute de soluții digitale menite să rezolve probleme din educație, sănătate, mediu, grupuri vulnerabile și participare civică și a dezvoltat, împreună cu o comunitate de aproximativ 2000 de voluntari, zeci de aplicații folosite până acum de milioane de români – ecosistemul Covid-19 (stirioficiale.ro, datelazi.ro etc), ecosistemul pentru alegeri (votdiaspora.ro, rezultatevot.ro etc), redirectioneaza.ro si multe altele. Programul Tech for Social Good, cel prin care Code for Romania dezvoltă pro bono soluții digitale pentru societatea românească a fost premiat drept cel mai bun program non-guvernamental din România în cadrul Galei Societății Civile în 2018.

După Iași, Cluj Napoca, Timișoara și București, orice programator care dorește să ofere din timpul și talentul său pentru a scrie cod care să rezolve din problemele României se poate alătura acum comunității din Sibiu. Echipa de aici va dezvolta, pentru început, o aplicație menită să ajute cadrele didactice, oferindu-le un instrument prin care să-și dezvolte competențele privind gestiunea socio-emoțională a copiilor și a tinerilor. Teacher Workout va fi o aplicație care oferă acces la cursuri scurte, interactive, pe subiecte care acoperă o gamă largă de tematici de la identificarea cu ușurință a copiilor cu dificultăți de învățare, până la gestiunea situațiilor complicate de la clasă, integrarea copiilor cu nevoi speciale în colectivul clasei și multe alte micro-cursuri de formare de obiceiuri pozitive pentru profesor. În plus, în funcție de limbajul de programare cunoscut, cei care doresc vor putea lucra și la alte aplicații Code for Romania aflate acum în dezvoltare (o platformă de date deschise, o aplicație care ne pregătește pentru următorul seism important, o platformă de scriere colaborativă a legilor cu implicarea experților și altele).

„Planul de digitalizare a României poate reuși doar pentru că în ultimii 5 ani am coagulat la Code for Romania un model inteligent de lucru, principii sănătoase de utilizare a tehnologiei deschise, parteneri care gândesc la fel ca noi și, în primul rând, o comunitate frumoasă care a prins acum formă și în Sibiu. Cu siguranță, pe lângă de comunitățile noastre existente deja în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea și Diaspora, România are acum și la Sibiu o resursă extrem de prețioasă: timpul și talentul voluntarilor Code for Romania”, a declarat Bogdan Ivănel, CEO Code for Romania.

“Ne bucurăm să fim aici, împreună cu prietenii de la Agile Freaks, pentru primii pași ai Code for Romania – Sibiu, o comunitate în interiorul comunității care va contribui la aplicațiile esențiale ce vor dezvolta România digitală.”, a declarat Ciprian Ciocan, director executiv, Fundația Comunitară Sibiu.

Prima întâlnire a comunității Code for Romania – Sibiu va avea loc sâmbătă, 26 iunie, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu.

Toți cei care doresc să afle mai multe despre organizație și să participe la eveniment se pot înscrie aici: tfsg.code4.ro