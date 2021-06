Sibian salvat de la moarte de un voluntar al Crucii Roșii. L-a resuscitat pe marginea drumului

Christian Eriksen, fotbalistul care s-a prăbușit pe teren la Euro 2020, trăiește și datorită colegului său de echipă, Simon Kjær. Acesta a fost primul care a ajuns la Eriksen și l-a așezat pe o parte, pentru a se asigura că nu se îneacă. Aceasta a fost prima manevră care i-a salvat viața fotbalistului. Cel mai probabil a știut să facă aceste lucruri pentru că le-a învățat la un curs de prim ajutor. Aceste cursuri salvează vieți. Oricând, oricine dintre noi se poate afla în situația în care să ajute pe cineva aflat între viață și moarte. Asta a făcut și un voluntar al Crucii Roșii Sibiu. Datorită lui, pentru că a știu să îi acorde primul ajutor, un șelimbărean care a făcut infarct la volan, trăiește.

Întâmplarea a fost povestită pe pagina de Facebook a Crucii Roșii Sibiu:

”De ieri aplaudăm în continuu gestul de umanitate al căpitanului echipei daneze de fotbal, care a acordat fără ezitare primul ajutor colegului său prăbușit la pământ, în timpul confruntării cu Finlanda.

Dar în spatele unui gest de umanitate, se află, de fapt, multă luciditate – și un curs de prim-ajutor.

O să vă spunem și noi despre o întâmplare recentă, al cărei erou a fost chiar un voluntar Crucea Rosie Filiala Sibiu

F. G. trecea cu mașina prin Șelimbăr, când, pe marginea drumului, a văzut adunate mai multe persoane în jurul a ceea ce părea a fi un accident.

“ Sunt destui oameni, probabil situația e sub control”, și-a zis – și a trecut mai departe.

“ Dar dacă nu e așa? Dacă nimeni nu intervine, ci doar observă? Sunt voluntar al Crucii Roșii!” și-a continuat gândul – și a mers înapoi până la locul accidentului.

F. G a apelat imediat 112 și, cu acordul dispeceratului, care a făcut legătura către Spital, a acordat primul ajutor unui bărbat de peste 60 de ani care suferise un infarct la volan.

L-a scos din mașină exact așa cum învățase la curs: cu mâna sub cap, fara mișcări bruște, după care a început masajul cardiac. A fost mai greu decât cu manechinul de la curs, dar nu a intrat în panică.

Între timp a venit Ambulanța și, până la pregătirea defibrilatorului, voluntarul Crucii Roșii a continuat manevrele de resuscitare.

N-a fost ușor să-l readucă la viața, dar medicul ambulanțier a perseverat. După cinci manevre fără răspuns, a șasea a reușit! Și viața, a învins!

La urcarea în Ambulanță, pacientul era deja conștient.

F. G. ne-a rugat sa nu îi menționăm numele – și am înțeles perfect decența rugăminții lui.

Dar nu puteam să nu-i spunem povestea și să nu afirmăm, din nou, poate cu mai multă tărie ca oricând – cursurile de prim – ajutor salvează vieți!”