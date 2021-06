Bullying continuu la Șura Mică „Mi-au tăiat părul din cap. Nimeni nu ia măsuri”

O fetiță din Șura Mică spune că este batjocorită de ani de zile de colegii de școală. Calvarul ei ar fi început încă din clasa pregătitoare, de atunci fiind ținta atacurilor copiilor răutăcioși, care au făcut tot posibilul ca fata să se simtă marginalizată. Un eveniment ce a avut loc luni a pus capac răutăților. „Mi-au tăiat părul din cap într-o pauză. Colegele râdeau, se amuzau de situație. Și nimeni nu a luat măsuri”, spune Daria. Directorul unității de învățământ precizează însă că imediat după incident s-au luat primele măsuri.

Daria Andreea R. este în clasa a VI-a la Școala Gimnazială din Șura Mică. Mama ei spune că fetei îi place să învețe și este unul dintre cei mai cuminți copii din această unitate de învățământ. Însă viața ei nu ar fi deloc ușoară aici, fiindcă zilnic trebuie să le țină piept colegilor. De-a lungul anilor, a fost batjocorită în fel și chip de aceștia, și, potrivit copilei, nimeni nu a luat vreodată o măsură.

„E marginalizată încontinuu de colegii de clasă. Totul a început din clasa pregătitoare și a continuat până acum. În școala primară, din clasa a II-a și până în clasa a IV-a, elevii n-au avut un învățător care să-i țină sub control pe copii. Prima lor învățătoare a plecat în concediu de maternitate, apoi clasa a făcut cu fiecare învățător de la alte clase. Veneau la ore, le dădeau ceva de făcut și rămâneau singuri… Dar n-a venit nicio învățătoare în locul ei. Probabil că și acesta este motivul pentru care copiii au fost răutăcioși, nu a fost nimeni care să-i țină în frâu”, povestește mama fetei.

„Mi-au tăiat părul din cap. Colegele râdeau”

Daria povestește că luni a avut loc încă un eveniment teribil. O colegă de clasă i-a tăiat părul cu foarfeca, într-o pauză. Cei care au asistat la moment au izbucnit în râs și nimeni nu i-a luat apărarea. Fata a luat legătura cu diriginta, însă măsurile au întârziat să apară. Ba mai mult, copila spune că, din această situație, tot ea a fost scoasă vinovată.

„Eram în pauză, înainte de ora de biologie. Eram la o colega la bancă. O fată a luat o foarfecă de la altă colegă și mi-a tăiat o șuviță din păr. Alte patru colege se uitau, nu aveau nicio reacție și după au început să râdă. La început nu am vrut să merg la dirigintă, dar după m-am dus. I-am trimis pozele cu părul tăiat, cu părul pe jos, și m-a certat tot pe mine, că de ce am telefonul la școală”, povestește copila.

Mama: „Într-o iarnă, au lăsat-o să zacă în zăpadă. Zilele trecute o colegă i-a dat un pumn în gură”

Incidentul nu este unul singular. Fetița povestește cum, într-o iarnă, niște colegi au băgat-o în zăpadă și n-au mai lăsat-o să iasă. Fata a zăcut acoperită cu omăt câteva minute, într-un ger cumplit, cu cărțile și caietele împrăștiate pe jos. „Într-o iarnă băieții m-au băgat în zăpadă. Mă ridicam, mă băgau iar. Erau toată udă. Mi-am pierdut cărțile prin zăpadă. Țin minte că am sunat-o pe învățătoarea mea și nu s-a luat nicio măsură. Pe mine m-au tras la răspundere. Sunt copii favoriți, iar ceilalți sunt dați la o parte. Din a doua categorie fac parte eu…”, spune Daria.

Recent, fata s-a întors acasă de la școală cu un dinte care se mișca. O colegă a lovit-o cu pumnul.

„Săptămâna trecută i se mișca dintele. O colegă i-a dat un pumn în gură. De nenumărate ori m-am dus plângând la școală. (…) Sunt câțiva copii, se cunoaște situația lor, i-am rugat pe învățători în parte, în cazul în care greșește ea undeva să-mi spună, să ne țină la curent. Dar ea nu face prostii, mi s-a spus că e unul dintre cei mai cuminți copii din școală. Sunt alți elevi care merită să primească o sancțiune pentru ce fac, nota scăzută la purtare măcar. Dar profesorii spun că nu îi pot pedepsi, că sunt și ei copii”, povestește mama fetiței.

„Din clasa întâi până în clasa a IV-a am fost marginalizată de toți. Acum eu și cu încă un băiat din altă clasă suntem dați la o parte. Nu știu, poate nu ne-am adaptat de la început. Cu aceste fete din clasa a V-a nu m-am înțeles bine. Eu nu am nimic cu ele, dar probabil nu m-am adaptat la fițele lor, să zic așa, la pretențiile lor. Celelalte colege caută să se atașeze de ele, să fie cu ele”, spune cu mâhnire eleva.

Mama Dariei spune că a sunat la Inspectoratul Școlar și a cerut ajutorul. A cerut să li se scadă nota la purtare elevilor răutăcioși și să se ia măsuri. Însă ele ar fi întârziat să apară, potrivit acesteia. „Doamnei directoare i s-a părut foarte ciudat că am sunat la inspectorat. Mi-a zis că de ce trebuie să facem școala de rușine… M-am gândit să o transfer pe fată la altă școală în Sibiu, dar ar fi dificil, noi fiind din Șura Mică. Consider că școala ar trebui să facă ceva în astfel de situații. Când copilul intră pe poartă școlii, profesorii sunt răspunzători. Ei ar trebui să facă ceva concret.

Ce spun directorul și dirigintele – „Daria nu este o elevă marginalizată”

Ora de Sibiu a luat legătură cu directorul școlii, Elisabeta Răulea, care spune că Daria nu este o elevă marginalizată. Cât despre incidentele care au avut loc de-a lungul anilor, directorul spune că au fost amplificate de mama elevei.

„Toți copiii primesc același tratament, nu marginalizăm pe nimeni, ci, din contră, facem tot posibilul să îi integrăm. Suntem o școală prietenoasă, oricine își găsește locul aici. Integrarea și incluziunea sunt în beneficiul nu numai al celui integrat, ci și al celuilalt, care trebuie să fie tolerant și empatic. Pe asta ne bazăm”, spune Elisabeta Răulea, directorul Școlii Gimnazial Șura Mică.

În ceea ce privește incidentul de luni, când o colegă i-a tăiat Dariei o șuviță de păr, directorul spune că situația a fost diferită față de cum a relatat-o fata. „Nu a fost vorba de violență la incidentul de ieri (n.red.: luni). Din ce au povestit ceilalți elevi, se pare că, în timpul unei pauze, fetițele s-au jucat la banca unei colege. Una dintre fete i-a tăiat o șuviță de păr Dariei. Aceasta i-ar fi spus că, dacă își taie și ea una, nu va spune nimănui ce s-a întâmplat. Așa că, cealaltă elevă, și-a tăiat și ea o șuviță mai mare de păr. Nu s-au certat, nu s-au bătut. A fost vorba despre un conflict artificial, care s-a rezolvat imediat. Când am aflat, la câteva minute după eveniment, am chemat-o la școală pe mama elevei care a început totul. Am discutat cu cele două eleve și cu mama fetei, și-au cerut scuze. Ambele fete au zis că s-au jucat. Mama fetiței în cauză a fost informată că i se va scădea fiicei sale nota la purtare fiindcă nu a fost un gest normal”, spune directorul școlii.

Diriginta Dariei a povestit, pentru Ora de Sibiu, că aceasta este o elevă bună la învățătură, dar are probleme de comportament.

„Este o fetiță cu probleme de comportament, tot timpul au fost probleme de felul acesta și am încercat să le găsim o rezolvare. Nu se poate fiindcă mama ei are impresia că fetița este marginalizată. Noi suntem o școală incluzivă, integrăm toți copiii, nu are nimeni nimic cu ea personal. Daria intră sub incidența regulamentului de ordine interioară, fiindcă nu avea voie cu telefonul la școală. După incidentul de ieri, am ajuns în clasă, am sunat-o pe mama fetiței vinovate și a venit în 10 minute la școală, am informat-o despre măsuri și sancțiuni. (…) După ce eleva Alexandra i-a tăiat Dariei o șuviță de păr, aceasta i-a spus să își taie și ea una și rămâne totul între ele, la nivel de joacă. Intenția noastră este de a integra toți copiii, tocmai de aceea ieri, când am discutat cu mama fetiței în cauză, i-am recomandat să se îndrepte cu fata către consiliere specializată. În schimb, cu mama Dariei, nu se poate discuta. (…) Daria este cuminte la ore, dar nu relaționează cu ceilalți colegi. Un exemplu concret, din această dimineața: un coleg a întrebat-o pe Daria ce s-a întâmplat ieri, iar ea a dat cu piciorul înspre el. Referitor la evenimentul în care Dariei i s-a mișcat un dinte, elevii spun că Daria a început totul zicându-i unei colege să se bată, să vadă care e mai tare. Fata respectivă s-a apărat și a lovit-o cu pumnul în zona gurii. Amândouă au fost vinovate atunci. Elevii spun că totuși Daria îi provoacă. Dar repet și susțin cu tărie: fetița nu a fost marginalizată niciodată de către noi, dimpotrivă, vrem să o integrăm, să se înțeleagă cu colegii. Este unul dintre scopurile noastre. Fetița înțelege, dar mama ei nu este deschisă discuțiilor”, spune diriginta Dariei, profesor Liliana Cîrtog.