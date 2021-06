Scandalul de la Euro 2020 – Orban se disculpă: „Nicușor Dan m-a invitat la meci”

Ludovic Orban a declarat că a fost invitat de primarul general al Capitalei la meci şi a stat pe locul care i-a fost alocat, la meciul Austria – Macedonia de Nord.

Am fost invitat de primarul general al Capitalei. M-a sunat şi mi-a adresat această invitaţie. Am stat pe locul care mi-a fost alocat. Nu mi-am ales eu un loc, nu am avut posibilitatea să-mi aleg eu unde să stau. Dacă eram la peluză, mă duceam la peluză şi nu aveam niciun fel de problemă. Am urmărit meciul cu foarte multă bucurie”, spune Ludovic Orban.

Referitor la faptul Gică Hagi, Gheorghe Popescu şi Dorinel Munteanu au stat în tribuna a doua, liderul liberal a spus: „Noi nu am avut niciun fel de legătură cu repartizarea locurilor de pe stadion”.

Pur şi simplu.. Nu ştiu, întrebaţi la Federaţie. Probabil federaţia este cea care a avut grija repartizării acestor locuri. E posibil ca primarul general să fi primit invitaţiile de la FRF. Lojele sunt mai sus. Noi am stat oarecum sub loje, mai degrabă spre băncile de rezervă. Chiar s-a născut un subiect… Nu ştiu ce se urmăreşte cu subiectul ăsta”, adaugă Orban.

Gică Popescu susţine că Federaţia Română de Fotbal a decis să-i trimită pe componenţii Generaţiei de Aur la Tribuna 2 a stadionului Arena Naţională la meciul Austria-Macedonia de Nord din cadrul Campionatului European de Fotbal.

Precizarea a venit după discuţiile apărute în urma meciului la care mai mulţi politicieni au stat la Tribuna Oficială, în timp ce marii fotbalişti au primit bilete la Tribuna 2.

„Văd ca sunt foarte multe discuţii în jurul faptului ca noi, cei din Generaţia de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federaţiei Române de Fotbal”, a explicat Gică Popescu.