Un tânăr de 25 de ani are nevoie de ajutor – Visul lui David este să poată să meargă din nou

David este pasionat de alpinism, iar în urmă cu aproximativ un an, în timp ce se afla într-o vacanță cu prietenii lui în Franța a avut un accident teribil. Ultimul lucru pe care și-l amintește este că a căzut de pe stânca pe care stătea, la o înălțime de aproximativ 12 metri. Starea lui a fost foarte gravă, iar medicii nu-i acordau nicio șansă, însă tânărul este un adevărat luptător. După câteva intervenții chirurgicale și luni petrecute în spital, starea lui de sănătate s-a îmbunătățit, însă partea inferioară a corpului a rămas paralizată.

”Pe 28 august 2020 a avut loc tragicul accident. David a căzut de la o înălțime de aproximativ 12 metri. A suferit numeroase traume, are ruptură de aortă, leziuni medulare, iar de la brâu în jos e paralizat. A avut traumatisme și la cap dar nu l-au operat că s-au sudat oasele. Putea să rămână surd, dar a avut noroc.”, spune mama băiatului, Camelia Mitran.

Pentru a-și putea recăpăta mobilitatea, David are nevoie de o intervenție foarte costisitoare în Thailanda, iar familia are nevoie de sprijin financiar.

”Vrem să-i facem un transplant de celule stem. Medicii spun că trebuie făcut la până la un an de zile de la producerea accidentului. Intervenția costă 62.000 de dolari, o sumă mult prea mare pentru puterile noastre.”, a mai spus mama lui David.

