Efectul micșorării finanțării de pe Agenda Culturală din Sibiu – Organizatorii iau în calcul anularea unor evenimente

Agenda Culturală a municipiului Sibiu din acest an este una din cele mai dezamăgitoare din punct de vedere financiar. Asta pentru organizatorii care au primit sume mult mai mici decât cele solicitate, dar mai mici și comparativ cu anii trecuți. Slaba finanțare se va reflecta și în calitatea și anvergura evenimentelor culturale sau chiar în lipsa lor. Organizatorii spun că încă resimt șocul veștii subfinanțării, dar încep să facă calcule și să stabilească în ce fel vor putea organiza evenimentele sau dacă le vor mai putea organiza.

Sibiu Music Fest, decizie între organizare și anulare

Unul din marile evenimente care umplea Piața Mare cu zeci de mii de oameni este Sibiu Music Fest. Organizatorii au adus la Sibiu nume cunoscute din industria muzicală, iar amploarea evenimentului s-a datorat în principal finanțării care a permis acest lucru. Anul acesta însă, fondurile care veneau din partea Primăriei Sibiu, prin Agenda Culturală, sunt mult diminuate. Pentru proiectul Sibiu Music Fest organizatorii au cerut 370.000 de lei, dar au fost aprobați doar 200.000 de lei. În aceste condiții magnitudinea evenimentului nu le va egala pe cele din anii trecuți. ”În acest moment analizăm ce avem de făcut. Suntem în primul rând mirați, dar încă nu am luat o decizie. Avem însă două variante: ori anulăm evenimentul, ori o să îl facem, dar cu artiști mai puțini, îl vom redimensiona. Proiectul a fost gândit la dimensiunile din 2019, pentru că nu ne-am gândit că ne va fi tăiată finanțarea”, spune Tibi Marian, organizatorul evenimentului.

Romania Rocks- probabil de dimensiuni reduse

Un alt eveniment care stă sub semnul întrebării este Romania Rocks. Ar trebui să aibă loc la mijlocul lui septembrie, dar șansele să nu se organizeze sunt de 50- 50. Și în acest caz organizatorii au fost luați prin surprindere de tăierea masivă de fonduri. Prin proiect s-a cerut o finanțare de 380.000 de lei din partea Primăriei Sibiu, dar s-au acceptat 150.000 de lei. ”Am fost surprinși de reducere asta atât de mare. Anul trecut am primit 250.000 de lei. Proiectul nostru mizează pe măreție, maestuozitate, este o producție mare. Tăierea finanțării înseamnă că nu vom mai putea organiza evenimentul la aceleași standarde ca anii trecuți. O să facem p cerere oficială către Primărie să vedem dacă se pot realoca fonduri în cazul în care renunță alți organizatori și rămân bani sau la o eventuală rectificare bugetară. E o perioadă în care nici privații și văd că nici statul nu sprijină cultura”, spune Flavius Buzilă, organizatorul Romania Rocks.

Evenimentele de nișă, în pericol

Asociația BIS, cei care de zece ani organizează festivalul ”25 de ore de teatru non stop”, a depus pentru finanțare prin Agenda Culturală două proiecte- pentru ”25 de ore de teatru non stop” și ”Teatrul din cartier„ Pentru primul s-au cerut 96.000 de lei și s-au primit 45.000 de lei, iar pentru al doilea din 72.000 de lei ceruți s-au alocat 20.000 de lei. ”Ce să facem? Ne uităm la ele cum pâlpâie a stingere…25 de ore de teatru este un festival care a crescut de la an la an. S-a văzut calitatea, am adus actori, trupe celebre. Acum chiar nu știu cum o să facem. Probabil pentru a nu întrerupe tradiția îl vom restrânge ca dimensiuni. La fel și Teatrul din Cartier. Un a e să joci o piesă pe un teren de sport și alta e să joci undeva într-o grădină. Din păcate teatrul acesta care e cumva nișat, pentru public mai puțin numeros, are de suferit. Și e păcat, pentru că astfel reușeam să ajungem și acolo unde cultura ajunge mai greu, mergeam noi către oameni. Aștept acum răspuns de la Fondul cultural Național, și dacă obținem fonduri de acolo am putea scoate capul….altfel va trebui să reanalizăm situația”, spune Bogdan Sărătean, organizatorul celor două evenimente.

Stagiunea Camerală Florescu, Fernandez & Friends își va restrânge activitatea, cel mai probabil, tot din cauza lipsei finanțării care să poată susține concerte de două ori pe lună. ”Până acum aveam concerte tot în a doua săptămână. În pandemie când le-am făcut on-line, pentru a ne ține publicul aproape, ni s-a spus că asta nu se poate finanța, pentru că nu e considerat eveniment. așa că am susținut concertele eu și soția mea, Monica Florescu, pentru a nu întrerupe. Anul ăsta, probabil că vom face în mare parte la fel și vom reduce și numărul concertelor și a artiștilor invitați. Nu putem să facem rost de finanțare privată pentru că am înțeles că nu se poate, ar fi vorba de dublă finanțare”, spune Makcim Fernandez Samodaiev.

Instituțiile finanțate de Consiliului Județean, sume record de la Primărie

Filarmonica de Stat Sibiu este o instituție de cultură subordonată și finanțată de Consiliul Județean Sibiu. Chiar și așa, a depus pe Agenda Culturală a municipiului Sibiu 5 proiecte. Suma pe care a obținut-o pentru toate este cea mai mare luată de o instituție- 500.000 de lei.

Junii Sibiului, și ei finanțați de CJ Sibiu primesc în total, pentru 3 proiecte 420.000 de lei.

Muzeul ASTRA este și ea o instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu, deci finanțată de ea. Din nou, suma pe care a obținut-o de la Primăria Sibiu este mare, comparativ cu celelalte proiecte care poate ar fi avut nevoie de o susținere mai consistentă. Astfel, pentru cele trei proiecte depuse CNM ASTRA primește 290.000 de lei.

Cele mai multe proiecte depuse de o instituție – 5 la număr- aparțin Universității ”Lucian Blaga”. Chiar și așa, suma obținută de ULBS nu este foarte mare- 160.000 de lei pentru toate proiectele.

Fundația Astra Film primește 200.000 de lei din cei 350.000 ceruți pentru Astra film Festival și 100.000 din cei 228.000 ceruți pentru Astra Film Junior.

Bugetul total alocat de Primăria Sibiu pentru agenda Culturală din acest an a fost de 6,5 milioane de lei. Din acești bani toate cele 97 de proiecte au primit 5.940.000 de lei. Anul trecut bugetul alocat a fost de 7 milioane de lei.