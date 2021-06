FOTO: Polițistul din Orlat cercetat pentru zeci de infracțiuni – A torturat un bărbat în pădure

Un sibian a fost torturat la finalul lunii ianuarie a acestui an de un agent de poliție din Orlat. Pe atunci, bărbatul povestea că polițistul l-a bătut în pădure, fiindcă l-a prins la furat de lemne, după care l-a băgat în portbagajul autospecialei și l-a dus la secție, acolo unde ororile au continuate. Agentul este cercetat în prezent pentru săvârșirea a zeci de infracțiuni.

Un agent de poliție din Orlat este cercetat pentru săvârșirea a mai multe infracțiuni, printre care tortură, privare de libertate, luare de mită, abuz în serviciu, șantaj și complicitate la furt. La locul de muncă și la locuințele acestuia au loc în prezent percheziții. Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, din data de 07.06.2021, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de agentul de poliție din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Orlat, județul Sibiu, pentru comiterea infracțiunilor anterior menționate.

Polițistul a torturat un bărbat în pădure

Acest polițist este același agent care, la finalul lunii ianuarie, a schingiuit un bărbat care se afla în pădure de unde aduna uscături. Agentul i-a tras sibianului o bătaie soră cu moartea, după care l-a vârât în portbagaj și l-a dus la secția din Orlat, acolo unde tortura a continuat.

„A oprit un polițist, m-a chemat la el. A rupt o bâtă, apoi a început să mă bată acolo în pădure. I-am spus că nu sunt hoț, că am venit în pădure să iau lemne că n-am cu ce face focul, că am copila mică. Am venit să adun uscături, nu să tai copaci. Mi-a zis să nu mai scot niciun cuvânt. M-a bătut, apoi m-a băgat în portbagaj. Mi-a spus că sunt un țigan împuțit, că sunt cioară. M-a pus să recunosc că nu am venit singur la furat, m-a amenințat cu pistolul, că mă omoară, că mă împușcă și că mă aruncă din mașină, apoi m-a dus la secție, la postul din Orlat. A mai bătut un alt om în pădure, dar pe el l-a lăsat acolo zăcând”, povestește sibianul care acuză că a fost bătut”, a spus MihAi Miruț, un sibian în vârstă de 24 de ani.

Sibianul bătut: „M-a torturat la secție, am vomitat și mi-a zis să înghit”

Bărbatul a povestit pe atunci, pentru Ora de Sibiu, că agentul l-a băgat în portbagaj, după care l-a dus la secția de poliție din Orlat. Acolo, potrivit acestuia, tortura a continuat. Omul a spus că polițistul l-ar fi obligat să bea cincizeci de căni cu apă și că l-a bătut cu o bâtă de baseball.

„M-a dus la secție și m-a pus să beau 50 de căni cu apă că dacă nu mă bate. Le-am băut pe toate, dar tot m-a bătut. I-am spus că nu am mâncat nimic, că nu pot să beau atâta apă și că vomit și mi-a spus să înghit voma. Apoi m-a pus în genunchi și a început să dea cu o bâtă de baseball în mine”, a mai spus Mihai Miruț.

Polițistul este urmărit penal

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu confirmă acum cele întâmplate, astfel că polițistul este urmărit penal și pentru comiterea acestei infracțiuni.

„În luna ianuarie 2021, constatând existența unor acte de sustragere de material lemnos, agentul de poliție din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Orlat, aflat în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, ar fi prins pe unul dintre făptuitori în apropierea locului de comitere a faptei, ocazie cu care, încălcându-și cu știință atribuțiile sale de serviciu, ar fi exercitat acte de violență fizică nejustificate asupra acelui făptuitor, cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale, după care l-ar fi introdus în portbagajul unui vehicul, transportându-l în aceste condiţii inumane la sediul unităţii de poliţie. Ulterior, agentul de poliţie l-ar fi determintat pe un alt funcţionar, abilitat a stabili valoarea prejudiciului adus fondului forestier naţional, să stabilească un prejudiciu supraevaluat ce urma a fi reţinut în sarcina persoanei depistată şi agresată fizic de către poliţist”, a transmis, miercuri, prim-procurorul Ion Veștemenean, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.