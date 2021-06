VIDEO Scandal într-un magazin din Valea Aurie – Cuțitar pus la pământ de polițiști

Clienții magazinului Profi din Valea Aurie au trăit momente de groază miercuri. Un bărbat care a intrat în magazin a început să fluture un cuțit. Îngroziți, cei de acolo au sunat la 112, iar un echipaj de poliție a venit imediat.

Unul din cei doi polițiști a fost chiar Viorel Teacă, cunoscut ca ”polițistul cool”, cel care s-a bulgărit astă iarnă cu copiii și cel care este activ în mediul online.

Acesta, împreună cu colegul său, au reușit după minute bune să în imobilizeze pe cuțitarul care se zbătea. În ajutorul lor a venit și un echipaj de la jandarmi. Bărbatul a fost dus la sediul poliției unde a dat explicații.

La data de 16 iunie, în jurul orei 20,15, agentul de pază al unui magazin de pe strada Fântânele, din municipiul Sibiu a sesizat I.P.J. Sibiu cu privire la faptul că este agresat de un client care refuză să poarte masca sanitară în incinta unității și are asupra sa un cuțit.

La locul indicat s-a deplasat un echipaj format din doi polițiști ai Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Sibiu.

Cei doi polițiști au identificat presupusul agresor, un sibian în vârstă de 56 de ani, bărbatul manifestându-se violent față de agenții de poliție. Dată fiind situația de fapt, polițiștii au încătușat persoana în cauză, iar în urma controlului corporal efectuat, asupra bărbatului au fost găsite un cuțit și un baston telescopic.

Sibianul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Sibiu unde i s-a întocmit un proces verbal de constatare a contravenției, fiind sancționat cu amendă în valoare de 500 de lei pentru nerespectarea măsurii portului măștii sanitare.

De asemenea, în urma acestui incident, la nivelul Poliției Municipiului Sibiu s-a înregistrat o plângere penală care are ca obiect săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările desfășurându-se sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.