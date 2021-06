Restricții de circulație în weekend între Sibiu și Poplaca

Restricții de circulație sunt anunțate în acest weekend între Sibiu și Poplaca.

Turul Ciclist al Sibiului, competiție care anul acesta are loc între 3 și 6 iulie, organizează duminică, 20 iunie, de la ora 9.30, la Sibiu, competiția pentru amatori „Cursa Sponsorilor”, pentru care se instituie următoarele restricții de circulație:

– Calea Poplăcii este închisă între str. Ludoș până la ieșirea din oraș între orele 7:30 – 15:00;

– DJ 106R este închis între Sibiu și intrarea în Poplaca între orele 7:30 – 15:00.

Conducătorii auto sunt rugați să folosească variante ocolitoare și să respecte indicațiile agenților de poliție și ale personalului de semnalizare a concursului. Pe strada Calea Poplăcii se interzice și parcarea autovehiculelor, de la str. Ludos pana la Jandarmeria Sibiu, în intervalul orar 6:00-15:00.

Turul Ciclist al Sibiului este organizat de Clubul Sportiv Sibiu Sport Project, sub egida Federației Române de Ciclism și a Uniunii Cicliste Internaționale. Încă de la prima ediție, care a avut loc în iulie 2011, Turul Ciclist al Sibiului s-a impus drept cea mai titrată competiție ciclistă organizată în România și una dintre cele mai importante din sud-estul Europei, găzduind echipe naționale, Continentale, Pro-Continentale și, în premieră pentru țara noastră, de World Tour. În cele 10 ediții organizate până acum, am avut ocazia să vedem la Sibiu cicliști care au făcut istorie, precum Egan Bernal – câștigător al Turului Franței în 2019, sau Primož Roglič – câștigător al Turului Spaniei în același an.