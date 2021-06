VIDEO – Dani Coman este noul preşedinte de la Hermannstadt – „Am venit cu gânduri pozitive la Sibiu”

Dănuț Coman este oficial noul președinte al A.F.C.Hermannstadt! Fostul portar în vârstă de 42 de ani este un nume foarte cunoscut în peisajul fotbalistic autohton. Ca fotbalist, acesta a bifat 14 selecții pentru echipa națională a României și a evoluat pentru echipe ca F.C.Argeș, Rocar București, Rapid București, F.C.Brașov, F.C.Vaslui și Astra Giurgiu. De asemenea, acesta deține în palmares două Cupe și două Super Cupe ale României. De asemenea, ca președinte de club, Dănuț Coman a reușit să câștige alături de Astra Giurgiu titlul de campioană a României, o Supercupă a României și să obțină calificarea în grupele Europa League.

,,Sunt extrem de motivat. Am venit cu gânduri pozitive la Sibiu. Îmi doresc foarte mult să aduc această echipă acolo unde îi este locul, adică în prima ligă. Am întâlnit niște oameni extraordinari aici, care își doresc să facă performanță și care au suferit datorită eșecului pe care l-au avut. Împreună vom putea realiza lucruri frumoase. În primul rând trebuie să reconstruim această echipă. Începe un campionat în care trebuie să fim foarte buni. Am nevoie de toată lumea pentru reconstrucția echipei și pentru îndeplinirea obiectivului propus – promovarea în Liga 1. Am nevoie ca toți oamenii din preajma echipei să fie lângă noi, am nevoie suporteri. Știu ce înseamnă suporterul, știu ce înseamnă ca acei oameni care vin la stadion să fie mulțumiți de evoluțiile și rezultatele echipei. Sper ca împreună să readucem Sibiul în primul eșalon fotbalistic, iar cu toții să fim mândri de realizările noastre. Este adevărat că am avut și alte oferte din prima și a doua ligă. Îi cunosc foarte bine pe cei doi creditori – Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar – am o relație apropiată cu managerul sportiv, Radu Neguț. Știu eforturile care s-au făcut în ultimii doi ani aici, știu dezamăgirile care au fost după retrogradare. Repet – sunt ferm convins că împreună putem readuce Sibiul în prima ligă, acolo unde ne dorim cu toții. Sunt foarte mulți jucători care vor pleca de la FCH, sunt jucători care vor veni și vor să pună umărul pentru echipă. În anii trecuți mi-am dorit să am un grup unit și cred că am reușit, mai puțin în ultimul an la Astra Giurgiu. Nu trebuie să ne mai gândim la trecut, ci la ce vom face în viitor. Toate cunoștințele noastre trebuie să le folosim pentru rezultate și pentru ceea ce ne dorim să facem.”, a declarat Dănuț Coman, președinte A.F.C.Hermannstadt

Reunirea lotului A.F.C.Hermannstadt este programată pentru marți, 22 iunie 2021.