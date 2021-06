Caz halucinant la Sibiu – Copil de doi ani, nu e recunoscut de statul român – Tatăl: „Nu are CNP, practic nu există”

Un cuplu din Sibiu trece printr-o situație de-a dreptul revoltătoare. De aproape doi ani, se luptă cu oficialitățile române pentru a obține un certificat de naștere și un CNP pentru băiețelul lor, Maverick. Deși s-a născut pe teritoriul României, din tată român și mamă filipineză, deși paternitatea este dovedită cu test ADN, autoritățile se spală pe mâini și aruncă cazul în brațele instanțelor din Filipine. Cazul sibianului Ioan Marius și al partenerei lui, Margie, este unul incredibil. Copilul lor, Maverick, practic, nu există, dat fiind faptul că nu se pot obține documente pentru a atesta nașterea lui.

Ștefan Ioan Marius locuiește în Sibiu. În urmă cu aproape trei ani a cunoscut-o pe partenera sa, Margie Belmis Valenzuela, care provine din Filipine, singura țară din lume care interzice divorțul. Cei doi s-au cunoscut în Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU), unde femeia muncea de opt ani, fiind separată de soțul ei din Filipine încă din 2011. De aproape doi ani, pe lume a venit Maverick, băiețelul lui Marius Ioan și al lui Margie, care nu are un certificat de naștere, nici CNP, nefiind recunoscut de statul român din cauză că mama lui încă este căsătorită în acte. Sibianul poate dovedi cu ajutorul testelor de paternitate că este tatăl copilului, dar autoritățile l-au obligat să-l treacă pe copil pe numele soțului concubinei sale din Filipine.

Când au venit în România, femeia a obținut un permis de ședere și un loc de muncă pe o perioadă de un an. Mai târziu, s-a născut și copilul lor, tot în Sibiu, la Maternitatea Polisano.

Caz ireal – Copil născut la Sibiu, din tată român, nu e recunoscut de stat

Sibianul a luat legătura cu reporterii Ora de Sibiu și a povestit în detaliu incredibilul caz.

„De aproximativ 2 ani împreuna cu partenera de viață ne confruntăm cu probleme, credeam noi, unice. Partenera mea Valenzuela Margie provine din Filipine, o țară, ultima din lume, care nu acceptă divorțul ca mijloc de separare a căsătoriei. Ne-am cunoscut în urmă cu aproape 3 ani, în Emiratele Arabe Unite, unde ea muncea de circa 8 ani, fiind totodată și separată de soțul ei. Nu divorțată, căci nu este posibil, deși își dorea acest lucru de mulți ani. După 6 luni petrecute împreună în EAU, ne-am mutat în România. Împreună locuim în Romania din februarie 2019, unde s-a și născut băiețelul nostru, Maverick, în Sibiu, la data de 13.08.2019”, povestește Ștefan Ioan Marius.

Testul ADN confirmă că e tatăl copilului. Statul îl pune să mintă. „Soțul e tatăl”

Încă dinainte ca băiețelul să se nască, sibianul a făcut un test ADN prenatal la un laborator acreditat din Australia, iar testele au confirmat că este tatăl copilului încă nenăscut. Dar problemele au început chiar de la naștere. Deși el este tatăl, statul român i-a obligat să îl înscrie pe copil pe numele soțului concubinei sale. Conform legilor din România, tatăl copilului este soțul femeii, lucru total neadevărat, dovedit prin testele de paternitate.

„De la naștere însă, au apărut probleme insurmontabile, care la acest moment deja ne depășesc total. Împotriva evidenței faptului că eu sunt tatăl, cetațean român, am fost obligați de oficialitățile române să înscriem copilul pe numele soțului ei, Valenzuela George. În toate instituțiile în care am fost, de evidența populației, ni s-a spus că tatăl este soțul, conform legii din România. Și că trebuie să admitem o minciună, un neadevăr, ba să și semnăm pentru asta, doar ca să respectăm legea din România, pentru a obține un certificat de naștere”, spune sibianul.

Și aici apare încă o problemă. În Filipine, legile sunt extrem de dure. Prin nașterea unui copil cu altcineva decât soțul, se aplică o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 8 ani, acuzația de adulter fiind agravată. În plus, pentru folosirea numelui soțului pentru certificatul de naștere, pentru un copil ilegitim, pedeapsa în Filipine este de 2 ani de închisoare. „Așadar, la acest moment, partenera mea are deja asigurat cel puțin 4 ani de închisoare în Filipine, ceea ce în închisorile de acolo echivalează cu moartea”, spune sibianul Ștefan Ioan Marius.

Proces de paternitate la Judecătoria Sibiu – „Maverick nu e problema statului român”

Sibianul povestește că a deschis un proces de paternitate la Judecătoria Sibiu, dar, în ciuda testelor ADN depuse la dosar, unul prenatal și altul postnatal, făcut la un institut acreditat în România, s-a concluzionat că băiețelul nu este problema statului român.

„Judecătoarea a decis că Maverick nu este problema statului roman, că este copilul a doi cetățeni filipinezi, și după un an de la deschiderea procesului, a închis cazul. Am făcut apel, și probabil că toată această procedură va dura încă mulți ani de aici încolo, cu deznodământ incert, deși realitatea și adevărul sunt recunoscute de toată lumea. Situația noastră este dificilă, nu doar din cauza legilor din România, dar și a celor din Filipine. Și se pare că fără vreo rezolvare, nu cel puțin în următorii 6-10 ani. Spre exemplu, procedura de recurs este la a patra amânare pentru motivul că intimatul nu a putut fi contactat, adică soțul. Scrisorile din România nu ajung în Filipine??? De 2 ani, nici o scrisoare recomandată nu a ajuns în Filipine. În România anului 2021, se trimit scrisori recomandate de către Poșta Română, exact ca acum 100 de ani. Iar timpul de livrare este același, adică între 3-6 luni. Dupa 2 ani, înca nici o scrisoare nu a ajuns la intimat în Filipine? De ce nu sunt permise (n.red.:firmele private de curierat) în justiție? Nici măcar la cererea și oferta de a plăti a reclamantului? Așadar, din punct de vedere al legii, suntem blocați pe termen nedefinit”, povestește sibianul.

„Nu are certificat de naștere și CNP. Practic, nu există”

Copilul are doi ani și nu are certificat de naștere și CNP. Nu beneficiază de gratuități, nu are alocație, nu are acces la tratamente sau vaccinuri. Totul fiindcă, în acte, el nu există. Părinții lui au plătit tot ceea ce un alt copil ar fi primit gratuit.

„La acest moment, înca nu are certificat de naștere și CNP. Practic, nu există. Nu beneficiază de gratuitate nicăieri, am plătit absolut totul pentru el, vaccinuri, medicamente, tratamente, nu are alocație, gratuitate la grădiniță, absolut nimic. Nu putem decide nimic pentru el, acolo unde este necesar acordul ambilor părinți. Nu va fi nici măcar posibilă trimiterea lui în Filipine, ca fiind <<filipinez>> întrucat pașaportul și dreptul de călătorie în afara țării se fac cu acordul <<tatălui>>. În acest caz, soțul partenerei mele, care mai degraba i-ar ucide pe amandoi sau arunca în închisoare.

În pofida principiului fundamental etalat pompos de statul român, că interesele copiilor trebuie să primeze, în acest caz, este mai mult decât evident că statul roman a eșuat lamentabil în a face asta, pentru un proaspăt cetățean român, așa cum sângele (ADN!) o dovedește. Statul român a încălcat drepturile acestui copil, ale părinților lor reali”, spune tatăl băiețelului, sibianul Ștefan Ioan Marius.

Sibianul își dorește ca alături de concubina lui și copilul lor să devină o familie obișnuită, iar asta s-ar întâmpla dacă partenera lui, Margie, ar obține cetățenia, i-ar fi recunoscut divorțul și ar primi protecție împotriva legilor din Filipine. Totodată, scopul pentru care luptă de doi ani este obținerea paternității lui Maverick.

Practic, statul român a obligat doi părinți să ascundă paternitatea copilului. Deși sângele, prin testele ADN, dovedește că sibianul este tatăl, în actele întocmite la naștere, copilul a primit numele soțului femeii din Filipine. Așadar, în acte, copilul are alt tată. Dacă femeia s-ar întoarce în Filipine, ar fi condamnată la închisoare, pentru adulter, dar și pentru fals în certificatul de naștere, pentru un copil ilegitim.

Cazul nu este unul singular, iar asta din cauza legilor învechite din România. Sunt mii de procese de paternitate care se judecă în sălile de judecată din țară. Potrivit unui articol de lege, „copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei”. De asemenea, „paternitatea poate fi tăgăduitp, dacă este cu neputință ca soțul mamei să fie tatăl copilului”. Așadar, deși tatăl este altul decât soțul, asta nu schimbă cu nimic situația copilului.

În Marea Britanie a avut loc o întâmplare asemănătoare cu a sibianului și a partenerei lui. O cetățeană filipineză și un cetățean britanic au fost băgați în închisoare în Filipine și au reușit să iasă de acolo cu ajutorului unui membru al parlamentului britanic. S-a reușit obținerea recunoașterii copilului ca fiind născut britanic și s-a oferit cetățenie britanică pentru mama copolului. Sibianul și partenera lui se gândesc că, la fel ca în acest caz, ar putea primi ajutor de la oficialii statului.