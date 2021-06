Autostrada Sibiu – Alba – Cluj, gata în acest an

Porțiunea lipsă din Autostrada Sebeș – Turda (A10) va fi terminată în 2021, iar nodul de la Sebeș care face legătura cu A1 și Drumul Național 1, în iulie, susțin oficialii de la transporturi.

„Am fost pe Autostrada Sebeș – Turda, lotul 2, unde m-am asigurat că anul acesta, așa cum am anunțat, vom deschide tronsonul de 29 km dintre Alba Iulia și Aiud. Am obținut promisiunea fermă a constructorului că în toamnă lotul va fi gata și că pe întreaga A10 se va putea circula în acest an. În plus, antreprenorul a finalizat soluția tehnică de remediere a alunecării de teren care a creat probleme la km 19 și s-a apucat de implementarea ei. Pe tronson se aștern zilnic 2.000 de tone de asfalt”, a relatat ministrul Cătălin Drulă.

„Sper să încheiem odată acest proiect mult întârziat, demarat în 2014 și care ar fi trebuit să fie gata în 2016 și să putem circula în sfârșit pe autostrada care face legătura între două coridoare principale, A1 Sibiu – Deva – Timișoara – Arad și A3 Târgu-Mureș – Cluj – Oradea. Nodul de la Sebeș – care face legătura între A10, DN1 și A1 – va fi gata în iulie, conform promisiunii constructorului.

Aici va fi o finalizare a nodului în două etape. În prima fază, pe 15 iulie, vor fi terminate bretelele dinspre Deva, iar la final de iulie, cele dinspre Sibiu”. A10 va avea 70 km, fiind împărţită în patru loturi. Primul se întinde pe 17 km, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia, iar lotul doi are 24 km şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud. Loturile 3 şi 4 au fost deschise circulaţiei în 2018.