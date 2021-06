VIDEO Taxi-interviu cu Liliana Buga, o veterană a taximetristelor din Sibiu – „Spiritul de colegialitate nu mai e ce-a fost”

Taximetriștii sunt o categorie de participanți la trafic mereu blamați- că nu respectă regulile de circulație, că sunt aroganți, că se cred pe șoselele părinților. Dar, să mai vezi și o femeie la volanul unui taxi, ei, asta e ”belea„ mare. O femeie ar trebui să aibă o altă meserie, mai casnică dacă se poate. Liliana Buga însă, una din femeile taximetrist din Sibiu, demontează mitul. Demonstrează că o femeie nu doar că poate, dar știe să șofeze, poate să o facă în siguranță și mai mult, o face de zeci de ani.

Vârsta unei doamne nu se divulgă, așa că despre Liliana o să spunem doar că are carnet de conducere de 26 de ani. De 19 a intrat și în taximetrie, asta după ce a lucrat ani buni ca dispecer de taxi. ”Și când am luat carnetul erau puține femei care făceau asta, și când am decis să intru în taximetrie. Probabil pe atunci erau vreo 7 femei taximetrist, acum sunt cred peste 20, 30 în Sibiu. Atunci am început meseria asta pentru a milita pentru dreptul femeii de a face ce își dorește, în egalitate cu bărbatul”, povestește Liliana Buga. Aceasta recunoaște că la început nu a fost privită cu ochi buni de mai nimeni, dar timpul a demonstrat contrariul. ”Și colegii, și clienții, și participanții la trafic mă priveau cu suspiciune la început. Pe vremea aia o femeie taximetrist era ceva rar. Dar apoi am demonstrat că sunt un șofer bun, că pot face meseria asta și lucrurile s-au schimbat. De-a lungul timpului am avut clienți care mi-au devenit fideli. Când cheamă un taxi mă solicită pe mine, chiar și la drumuri mai lungi, în țară”, spune Liliana.

O meserie cu riscuri

Liliana s-a ”achitat” cu brio de meseria de taximetrist. Dar, asta nu înseamnă că a fost mereu ușor. ”Am fost pusă în situații nu chiar periculoase, dar delicate să le spun. Ei, aici spun eu că un taximetrist trebuie să fie și un pic psiholog. Să vezi clientul, dacă e nervos, irascibil, îl lași în pace. Încerci să aplanezi un conflict, dar dacă vezi că nu poți, lași baltă. Nu e cazul să deschizi discuții cu clientul dacă nu ai cu cine. Trebuie să știi să te comporți cu fiecare în parte, oamenii sunt foarte diferiți”, spune Liliana.

Cât despre colegialitatea dintre taximetriști, recunoscută în trafic, Liliana Buga spune că nu mai este la fel ca acum câțiva ani. ”Un taximetrist își cheamă colegii în ajutor dacă este agresat fizic, nu doar verbal. Cel mai important este să vorbească în stație, orice, un strigăt de ajutor, două cuvinte, orice…pentru că prin stație, chiar dacă nu îl aude dispecera, îl aud colegii. Dar, spiritul de colegialitate nu mai este acela de care se știe, dorința de a ajuta a cam dispărut”, spune sibianca.