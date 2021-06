Simulare gratuită pentru elevii din Sibiu care dau Bacalaureatul la informatică

O companie specializată în cursuri de programare IT și servicii de mentorat, care pregătește olimpicii la informatică ai României organizează o sesiune gratuită de verificare a cunoștințelor înainte de examen, pentru absolvenții de liceu care dau BAC-ul la informatică. Toți elevii de liceu din România, care vor susține probă de bacalaureat la informatică, au acces gratuit, online, la o simulare a examenului, marți, 29 iunie, între orele 19.00 – 22.00.

Subiectele au fost construite de Petru Trîmbițaș pe baza experienței de lucru cu olimpicii la informatică, a programei școlare, dar și a modelelor de teste realizate de minister în acest an. Sesiunea de verificare a cunoștințelor pregătită de WellCode este o inițiativă privată, independentă de planurile de suport realizate de Ministerul Educației și Cercetării.

”Analizând anul școlar extrem de greu pentru toți elevii din România și condițiile dificile în care s-au desfășurat cursurile online, am decis, împreună cu echipa WellCode, să oferim viitorilor absolvenți de liceu cu profil Informatică posibilitatea unui test independent al nivelului cunoștințelor acumulate. Este o simulare pe care o punem la dispoziția elevilor interesați pentru o ultimă autoevaluare. Sesiunea va fi organizată în condiții de examen, accesul în sala virtuală de simulare va fi posibil începând cu ora 19.00 și închis la 22.00, iar elevii vor afla rezultatul în scurt timp de la terminarea simulării. Subiectele de examen au fost concepute de noi, având în vedere experiența pe care am dobândit-o în ultimii patru ani, atât în pregătirea participanților la olimpiadele de profil, cât și a rezultatelor excelente obținute de absolvenți de liceu cu profil informatică la examenul de bacalaureat în anii trecuți”, a declarat Petru Trîmbițaș, fondator și coach WellCode.

Simularea va include teste tip grilă și probleme, pe modelul testelor de antrenament din timpul școlii. Pentru a oferi acces cât mai multor tineri, compania a creat un grup special pe Facebook, unde va posta, în timp util, informațiile despre simulare și va răspunde întrebărilor privind înscrierea: https://www.facebook.com/groups/bac.admitere.info .

Pentru a participa la simulare, elevii se vor înscrie pe platforma www.wellcode.ro . Înscrierile se vor deschide în cursul zilei de sâmbătă, 26 iunie.

”Sesiunea este disponibilă și elevilor de liceu care se pregătesc pentru Bacalaureatul de anul viitor și vor să își testeze cunoștințele la informatică dobândite până acum. Elevul care va avea cel mai bun rezultat la simulare, va primi acces gratuit la un curs nou web.wellcode, pe care îl vom lansa în luna octombrie a acestui an”, a spus Petru Trîmbițaș.

Un sfat valabil pentru toți elevii care se pregătesc de examen ar fi să ia micul dejun înainte de a pleca spre școală, dar fără a exagera. ”Chiar dacă pare ciudat, acest detaliu este foarte important, știut fiind că, dacă micul dejun a fost prea copios apare senzația de somn și oboseală, iar dacă nu mănânci, apare foamea și de aici graba de a termina mai repede examenul”, a explicat fondatorul WellCode.

Este pentru a doua oară când WellCode organizează o simulare a examenului de Bacalaureat la Informatică, prima astfel de inițiativă la care au participat câteva sute de elevi fiind organizată în urmă cu trei ani.

WellCode, compania fondată de Petru Trîmbițaș în urmă cu patru ani, are trei linii de business: reconversie profesională pentru cei care vor să facă din programare o profesie, cursuri care oferă upgrade profesioniștilor IT sau din domenii tehnice și pregătirea gratuită a elevilor pentru Olimpiada de Informatică ori examene. Compania are o echipă de 22 de profesioniști, cel mai tânăr angajat fiind elev în clasa XII, care se pregătește și el de Bacalaureat. De la înființare și până în prezent, pe platforma wellcode.ro s-au înscris peste 100.000 de persoane, mezinul cursurilor fiind un elev de 11 ani, iar cel mai vârstnic fiind pensionar. Pentru 2021, compania estimează că va depăși pragul de un milion de euro cifră de afaceri și se pregătește să ducă programele proprii pe piața din Statele Unite ale Americii.