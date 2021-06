Marea Britanie ramâne fără păsările Puffin. Care sunt cauzele dispariției

Păsările Puffin dispar din Marea Britanie deoarece ramân fară hrană. Anghila de nisip este principala sursă de hrană a păsărilor Puffin. Puffin-ul este o pasăre marină care se hrăneşte cu anghile prin scufundări în apă.

Potrivit unui raport al Sky News din Marea Britanie, păsările Puffin au început să dispară rapid pe de ţărmuri, din cauza schimbărilor climatice şi pescuitului excesiv.

Anghila de nisip, principala sursă de hrană a Puffin-ului este acum în declin.

„Încălzirea mărilor, planctonul care se deplasează spre nord, anghilele de nisip sunt o adevărată îngrijorare, doar o uşoară creştere a temperaturii mării are un efect mare asupra păsărilor marine care se cuibăresc aici”, a spus David Steele, Manager Rezervaţie Isle of May.

Societatea Regală pentru Protecţia Păsărilor a cerut acţiuni urgente pentru a reduce practicile de pescuit ale unor ţări europene. Anghila de nisip este descompusă şi utilizată în principal pentru făină de peşte şi uleiul de peşte, dar cantităţile uriaşe scoase din mare lasă puţin în urmă pentru a susţine populaţiile de Puffini.

Dar şi schimbările climatice duc la creşterea temperaturii apei mării, care provoacă schimbări masive sub valuri.

„Nu mai avem timp pentru a salva păsările marine, aşa că este extrem de urgent ca guvernele, să ştiţi, să acţioneze cu o anumită urgenţă în acest sens, pentru că, aşa cum am spus, nu mai avem timp pentru a salva o parte din cele mai iubite animale sălbatice”, a afirmat Alex Kinninmonth, Head of Marine Policy la RSPB.