Cicliştii de la Turul Sibiului curăţă voluntar pista de biciclete din Muzeul în Aer Liber

Trei cicliști de la echipa americană Wildlife Generation Pro Cycling Team, care concurează între 3 și 6 iulie la Turul Ciclist al Sibiului, fac curățenie pe pista de biciclete din zona Muzeului Astra. Acțiunea, la care vor participa și membri ai asociației Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, are loc mâine, miercuri, 30 iunie, de la ora 19.00, iar la întâlnirea care va avea loc la intrarea principală la Grădina Zoologică sunt așteptați și alți sibieni care vor să se implice.

Echipa de la Wildlife Generation Pro Cycling Team implicată în acțiunea de ecologizare este formată din multiplul campion național al României Serghei Țvetcov și colegii săi americani Alex Hoehn și Noah Granigan, care au venit cu câteva zile înainte de Turul Ciclist al Sibiului, special pentru a se antrena în zonă. Echipa de ciclism Wildlife Generation Pro este dedicată protejării planetei prin educarea publicului despre conservarea vieții sălbatice și promovarea durabilității habitatului și a ecosistemelor sănătoase.

Turul Ciclist al Sibiului, care anul acesta se desfășoară între 3 și 6 iulie, este organizat de Clubul Sportiv Sibiu Sport Project, sub egida Federației Române de Ciclism și a Uniunii Cicliste Internaționale. Încă de la prima ediție, care a avut loc în iulie 2011, Turul Ciclist al Sibiului s-a impus drept cea mai titrată competiție ciclistă organizată în România și una dintre cele mai importante din sud-estul Europei, găzduind echipe naționale, Continentale, Pro-Continentale și, în premieră pentru țara noastră, de World Tour. În cele 10 ediții organizate până acum, am avut ocazia să vedem la Sibiu cicliști care au făcut istorie, precum Egan Bernal – câștigător al Turului Franței în 2019, sau Primož Roglič – câștigător al Turului Spaniei în același an.