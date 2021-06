Elevele de nota 10 de la Sibiu – Adelina și Andra – ”Să înveți constant e important”

Spre deosebire de alți ani, notele de zece obținute la Evaluarea Națională în județul Sibiu sunt mai puține. Două eleve au obținut nota maximă, ambele de la Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Adelina și Andra s-au temut pentru proba de limba și literatura română, dar au fost sigure pe ele la matematică. Au reușit să obțină nota 10, iar cursurile le vor continua tot la Lazăr.

Adelina Mirian Șușu spune că era sigură pe nota maximă la matematică. ”Aici mă așteptam, pentru că rezultatele erau sigure, totul e obiectiv. La română însă, la compunere credeam că mi se va scădea ceva, că e subiectivă interpretarea. Dar am reușit și aici să obțin nota 10. Primii pe care i-am anunțat au fost părinții, evident. Ei mi-au fost mereu alături și m-au încurajat. Tata mi-a spus că era sigur că o să iau media 10”, spune Adelina.

Andra Radu, cea de-a doua ”medaliată” de la Evaluarea Națională spune și ea că la matematică se aștepta la nota maximă. ”La matematică știam că o să iau 10, pentru că îmi place matematica și eram sigură că m-am descurcat. La română aveam dubii, la fel, pentru că e subiectiv. Datorez rezultatul și profesorilor mei care au fost unii foarte buni și ne-au ajutat pe toți pe parcursul celor patru ani”, spune Andra.

Ambele eleve spun că nota maximă nu este rezultatul unui sprint pe ultima sută de metri, ci unul al studiului constant, timp de patru ani. ”Eu am luat meditații la română. La matematică m-am pregătit singură, nu am simțit că am nevoie de ajutor. Dar am făcut asta mereu, pe tot parcursul școlii. Dacă faci asta nu ai cum să nu reușești”, spune Adelina.

Andra spune că nu a luat deloc meditații. ”La română m-am pregătit suplimentar, mi-am luat culegeri, dar singură, acasă. La matematică nu am avut nevoie, pentru că mereu am fost bună, am mers la concursuri. Pregătirea a fost constantă. Cred că dacă înveți tot timpul și ai legătură cu școala, nu e greu în fața unui examen, pentru că în toți anii acumulezi, iar acum doar repeți”, crede Andra.

Ambele tinere vor continua la Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”. Adelina va opta pentru științe bilingv, iar Andra pentru mate- info. Cât despre facultate, niciuna nu s-a hotărât încă. Spun că urmează patru ani de studiu, de acumulare de informații, dar și de distracții și ieșiri cu prietenii. ”Vom vedea spre ce ne îndreptăm, ce ne pasionează pentru a urma domeniul toată viața”, spun fetele.