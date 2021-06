Restricţii de circulaţie şi parcarea interzisă în centrul oraşului pentru Turul Sibiului

Cu prilejul desfășurării Turului Ciclist al Sibiului și al evenimentelor conexe acestuia, vor fi instituite mai multe restricții de circulație pe trasee, după cum urmează:

SÂMBĂTĂ, 3 IULIE

Pentru desfășurarea Prologului, se va închide circulația între orele 15:00 -21:00 pe traseul: Piața Mare, Piața Huet și străzile Odobescu, Centumvirilor, Tribunei (între Mitropliei și Bastionului), Mitropoliei, N.Bălcescu, Cetății, Papiu Ilarian, Tipografilor și Arhivelor.

Se interzice parcarea în următoarele zone de pe traseu:

1. Piața Mică, în zona Turnul Sfatului, partea stângă, paralel cu Biserica Catolică, între orele 07.00 – 00.00

2 . Str. Al. Odobescu, de la intersecție cu str. Mitropoliei și până la intersecție cu str. Centumvirilor.

3. Strada Centumvirilor.

4. Str. Tribunei (sectorul dintre str. Centumvirilor și str.Mitropoliei).

5. Str. Cetății (din Piața Unirii și până la intersecție cu str. Papiu Ilarian).

6. Str. Papiu Ilarian (între str. Cetății și str. Tipografilor).

7. Primele 8 locuri de parcare de la ambele capete de pe str. Tipografilor, pe sectorul dintre străzile Papiu Ilarian și Arhivelor.

8. Str. Arhivelor și str. Piața Schiller.

DUMINICĂ, 4 IULIE,

Pentru pentru desfășurarea competiției conexe King of the Mountain (cursă de șosea) și a etapei 1 a Turului Ciclist al Sibiului:

Se închide circulația pe străzile Tribunei, Al. Odobescu și Masarilor între orele 12.00 -12:30, şi se interzice parcarea pe strada Măsarilor între orele 11:00 – 12:30.

Se închide accesul pe drumul județean DJ 106A de la cabana Curmătura Ștezii – până în Păltiniș (intersecție cu Drumul Vechi), în intervalul orar 13:45 – 16:00.

Se inchide accesul pe DJ 106A dinspre Gura Râului pe DJ 106 J, după cum urmează: spre Curmătura Ștezii între orele 13:00-15:00 respectiv spre Păltiniș între orele 14:15 -17:00.

Se restricționează accesul pe drumul județean DJ 106A de la cabana Curmătura Ștezii – până în Păltiniș (intersecție cu Drumul Vechi) în intervalul orar aproximativ: 16:00 – 17:00.

Se interzice parcarea în Stațiunea Păltiniș pe locurile situate între intersecția cu DJ 106 A spre la Santa și până la Telescaun Pârtia Oncești între orele 7-18, inclusiv parcarea de lângă terenul de sport.

Se închide circulația pe tronsonul de drum al DJ 106 A dintre Drumul Vechi și Telescaun Păltiniș între orele 10-18.

LUNI, 5 IULIE

Pentru pentru desfășurarea competiției conexe Transfăgărășan Challenge și a etapei a 2-a a Turului Ciclist al Sibiului:

Se închide circulația pe străzile Tribunei, Al. Odobescu și Măsarilor între orele 10.30 -11:00, şi se interzice parcarea pe strada Măsarilor între orele 09:30 – 11:00.

Între orele 10:00 – 17:30 se va închide circulația prin tunelul rutier de la Balea Lac, DN 7C Transfăgărășan, km 115+926 – km 116 +808.

De asemenea vor exista restricționări ale traficului pe porțiuni ale DN 7C între Cârțișoara și Bâlea Lac între orele 11:00 – 13:00 si 14:00-17:00.

MARȚI, 6 IULIE

Pentru Etapa a 3-a a Turului Ciclist al Sibiului:

Se interzice parcarea pe străzile Târgul Peștelui și Al. Odobescu (de la Teatrul Gong până la strada Mitropoliei) în intervalul orar 06:00 – 21:00.

Se închide circulația pe străzile Tribunei, Al. Odobescu și Măsarilor între orele 15.00 -15:30 şi se interzice parcarea pe strada Măsarilor între orele 14:00 – 15:30.

Se închide circulația între orele 19:00-21:00 pe străzile Mitropoliei (între str. Tribunei și str. A.Odobescu), A. Odobescu, Konrad Haas și Măsarilor (între K.Haas și str. Cojocarilor).

Informarea locatarilor şi a automobiliştilor se va face prin panouri de avertizare şi flyere.

Turul Ciclist al Sibiului, care anul acesta se desfășoară între 3 și 6 iulie, este organizat de Clubul Sportiv Sibiu Sport Project, sub egida Federației Române de Ciclism și a Uniunii Cicliste Internaționale. Încă de la prima ediție, care a avut loc în iulie 2011, Turul Ciclist al Sibiului s-a impus drept cea mai titrată competiție ciclistă organizată în România și una dintre cele mai importante din sud-estul Europei, găzduind echipe naționale, Continentale, Pro-Continentale și, în premieră pentru țara noastră, de World Tour. În cele 10 ediții organizate până acum, am avut ocazia să vedem la Sibiu cicliști care au făcut istorie, precum Egan Bernal – câștigător al Turului Franței în 2019, sau Primož Roglič – câștigător al Turului Spaniei în același an.