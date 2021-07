Brand de Sibiu. Atlassib, compania fondata de Ilie Carabulea, sărbătorește 28 de ani ca lider pe piața de transport din România

Se spune că „istoria este scrisă de către învingători”. Atlassib, compania fondată de Ilie Carabulea, scrie istorie prin cei 28 de ani pe care îi aniversează anul acesta, în luna iulie.

28 de ani de prezență pe piața de profil din România, timp în care a ocupat nu doar poziția de lider în domeniul transportatorilor internaţionali de persoane din România, ci a și menținut-o cu succes.

De la idee, la brand internațional

Despre ce înseamnă Atlassib pentru Sibiu, pentru România şi pentru Europa sunt foarte multe de spus. Și ca orice poveste frumoasă și de succes, are un început. Totul a pornit cu o mare doză de curaj, își aduce aminte Ilie Carabulea : ,,După 1990, am renunţat la statutul de angajat în sistemul de stat. Inspiraţia și creativitatea au fost mereu de partea mea. Cunoaşterea aprofundată a domeniului în care am lucrat, profesionalismul, seriozitatea şi determinarea au realizat restul. Așa că, prima firmă înființată de la zero a fost Incota S.R.L. Sibiu, în 1991. Este prima companie de transport internațional de persoane pe care am dezvoltat-o. Apoi, doi ani mai târziu, a apărut pe piața sibiană compania Atlassib S.R.L. Companie care în scurt timp urma să devină un important holding în Sibiu și cel mai mare transportator internațional de persoane din România, o companie care a ajuns la un moment dat chiar și la performanța de a avea agenții în 12 țări din Europa, pe lângă agențiile din țară”. Dezvoltarea Grupului Atlassib a reprezentat pentru Ilie Carabulea crearea visului românesc, și promovarea României în toată Europa. ,,Ce am înțeles în toți acești ani, este că succesul unei afaceri de top, pe care să o păstrezi mereu acolo sus este respectul față de lucrul bine făcut, parteneriatul cu echipa ta, cu partenerii de afaceri și cel mai important cu clienții tăi”, crede Ilie Carabulea, fondatorul Holdingului Atlassib.

Provocările unei pandemii

Construcția și dezvoltarea unei afaceri de succes sustenabile s-au putut observa anul trecut, când întreg mapamondul s-a trezit într-o criză pandemică fără precedent în istoria umanității. Cu toate că în perioada martie-mai 2020, activitatea de transport persoane a fost blocată în întregime, Atlassib a rămas lider pe piața de transport. ,,Am reușit să ne menținem, după cum o spune și sloganul nostru – [O poartă deschisă spre Europa], datorită unei lungi experiențe de business, a unei echipe puternice de management, și a angajaților fideli și profesioniști. Ne-am adaptat noii situații mondiale, am găsit soluții reale și ne-am sprijinit reciproc și constant”, explică Mihaela Ungureanu, administratorul societății sub umbrela căreia operează brandul Atlassib.

Afacere de top, în continuă dezvoltare

Dacă, în cei 28 de ani de existență, Atlassib poate să își revendice câteva file în istoria pieței de profil din România, managementul companiei spune că vorbim despre o istorie care încă se scrie. „O afacere de 28 de ani la nivel internațional înseamnă muncă, timp, experiență, cunoștințe solide, dar și multă viziune, creativitate și intuiție. Am învățat enorm de multe în toți acești ani, și folosim toate cunostințele pe care le-am acumulat pentru a duce povestea mai departe. Putem spune cu siguranță că aceștia au fost doar primii 28 de ani.”, spune Florin Mușan, directorul general Atlassib.