Comandamentul NATO de la Sibiu și-a început activitatea

Comandamentul NATO Sibiu și-a început oficial activitatea, joi, printr-o ceremonie militară. „Sibiul are deja o carte de vizită, noi numai îi dăm o tentă NATO. (…) îl înscriem pe harta NATO”, a spus generalul-locotenent Tomiță Cătălin Tomescu, comandantul Corpului Multinațional Sud-Est.

Generalul-locotenent Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării, a amintit, joi, că în urmă cu aproape un an, în 23 iulie 2020, la Cincu, în județul Brașov, avea loc ceremonia de înființare a Comandamentului Corpului Multinațional Sud -Est în prezența președintelui României și a ministrului Apărării Naționale. Aceea a fost prima etapă din procesul de concretizare a acestui proiect important al României, propus Alianței Nord-Atlantice la Summit-ul din 2018 de la Bruxelles.

„În contextul demersului de adaptare a structurii de comanda NATO, propuneam Alianței dezvoltarea pe teritoriul național a unei capabilități de comandă și control, ca urmare a necesității de adaptare a structurilor defensive naționale și aliate la mediul de securitate stabil din regiunea Mării Negre și a flancului de est al Alianței. De la înființare și până astăzi, când participăm la ceremonia prilejuită de redislocare și începere a Comandamentului din zona Sibiu, mare parte din agenda militară a fost construită în funcție de evenimentele acestui Comandament: activare în structura militară a NATO, obținerea statutului de comandament militar internațional, realizarea capacității operaționale initiate”, a spus generalul-locotenent Petrescu.

Potrivit acestuia, mutarea Comandamentului în Sibiu a fost, fără îndoială, o decizie strategică de poziționare geografică a acestei capabilități.

„Pe de altă parte, cunoscând bogăția culturală a orașului, precum și ospitalitatea locuitorilor și frumusețea zonei, Sibiul se va dovedi o alegere reușită pentru întreg personalul Comandamentului. În discuțiile pe care le-am purtat în timpul exercițiului NATO din acest an cu colegii din cadrul Alianței, am observat interesul tuturor de a reveni cât mai curând, după vizitarea zonei și întâlnirea cu oamenii. Pot anticipa că România, după așezarea acestei Garnizoane pe harta comandamentelor NATO, multe dumuri vor duce la Sibiu. De asemenea, anticipez că activitatea militarilor internaționali va fi un câștig pentru comunitatea locală de aici. Munca corpului Comandamentului are nevoie de sprijinul comunității locale”, a mai spus șeful SMAp.

La rândul său, generalul-locotenent Tomiță Cătălin Tomescu, șeful Comandamentului NATO de la Sibiu a spus că deocamdată în garnizoană au venit doar români, iar străinii vor veni anul viitor.

„Mai avem până să ajungem la capabilitatea finală. Avem de construit şi reconstruit, refăcut două două baze militare aici, una pentru noi, una pentru regimentul de sprijin. Avem de achiziţionat sistemul de comunicaţii super performant cu care trebuie să conducem la nevoie, structurile pe care le vom avea în subordine. De asemenea, trebuie să creştem în număr. Încadrarea cu personal. La anul o să vină străinii. Toate acestea, comunitatea sibiană trebuie să ne ajute să le îndeplinim. (…) Suntem câteva sute de oameni care venim aici, nu foarte mulţi sunt din garnizoană sau din zonă. Suntem mulţi care venim ca să ne facem treaba. (…) Sibiul are deja o carte de vizită, noi numai îi dăm o tentă NATO. Îi dăm o tentă NATO, îl înscriem pe harta NATO. O să vedeţi amploarea şi activităţile care urmează”, a spus comandatul.

Primarul Sibiului, Astra Cora Fodor, le-a urat militarilor success în misiunea lor.

„Sibiul apare mereu un punct marcant pe harta României și a lumii ca o locație economică de succes, pe harta destinațiilor turistice și a orașelor culturale, iar de astăzi Sibiul apare și pe harta strategică și militară a României și regiunii, iar asta se datorează Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est al NATO în orașul nostrum. Orașul nostru devine gazdă pentru o structură militară internațională. Suntem mândri că orașul nostru contribuie, astfel, la colaborarea pe care România o are cu NATO. Acest comandament va funcționa într-un oraș care a fost și continuă să fie deschis către Europa și către lume”, a spus edilul.

La Summit-ul NATO de la Bruxelles, din 2018, România și-a făcut cunoscută intenția de a găzdui pe teritoriul său o capabilitate terestră de comandă și control de nivel corp, în cadrul structurii de forte a NATO, ca element integrator al planurilor naționale și aliate de descurajare și apărare.

La propunerea Autorităților Militare NATO, Consiliul Nord-Atlantic (NAC) a aprobat propunerea României în iulie 2019, ceea ce a permis demararea procedurilor specific NATO privind dezvoltarea și activarea HQ MNC-SE, precum și acordarea statutului de Comandament Militar Internațional.

Din 1 iulie, Comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est (HQ MNC-SE) se dislocă temporar în cazarma Centrului de Perfecționare pentru Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană din garnizoana Sibiu.