Tigrul platanului – O nouă insectă supărătoare de import prezentă în marile orașe

Pe lângă țânțari și căpușe, locuitorii din marile orașe se confruntă vara și cu neplăcerile provocate de tigrul platanului. Este o insectă minusculă, o musculiță cu dimensiunea de până la 3 milimetri, și s-a înmulțit după ce autoritățile au plantat cu generozitate pe bulevarde și în parcuri platani. Nu s-a dovedit că transmite vreo boală, dar înţepătura este supărătoare și poate provoca iritaţii.

Tigrul platanului (Corythucha ciliata) este o specie invazivă, originară din America de Nord, de pe coasta de est. Prezența ei în Europa a fost semnalată prima dată în 1956 în Italia și de acolo s-a răspândit foarte ușor în toată Europa – fie că a fost transportată odată cu platanii importați din Italie, fie pe haine, fie pe mijloacele de transport, ea se deplasează oricum foarte ușor. Aceste insecte sunt foarte bune zburătoare, pot zbura singure câțiva kilometri, a explicat la Digi24 Elena Iorgu, specialist entomolog.

Ceea ce este ciudat, spune Elena Iorgu, este că nu se cunoaște ce determină această specie să înțepe oamenii. Ea este o specie erbivoră, se hrănește cu conținutul de celuloză al frunzelor de platan și ocazional, atunci când este în număr foarte, foarte mare și insectele cad sau zboară de pe suprafața frunzelor pe suprafața pielii oamenilor, îi înțeapă și pe aceștia, confundând probabil pielea lor cu suprafața frunzei de platan.

Multe insecte dezvoltă la rezistență la substanțele folosite pentru combaterea lor, însă în cazul tigrului platanului, ele se înmulțesc în număr foarte, foarte mare și nu prea au dușman natural la noi, în Europa, care să le țină sub control.

O soluție ar fi să reducem plantarea de platani, pentru a nu le crea mediul propice de dezvoltare.

Tigrul platanului are în general în România două generații pe an, o generație de vară, cea care ne deranjează, pentru că ne înțeapă, și o generație de iarnă, care iernează ca adult, de obicei în frunzarul care cade sau sub scoarța platanului sau a altor copaci cu care se hrănesc. Nu prea sunt active iarna, decât dacă temperatura crește foarte tare și se întrunesc acele condiții de temperatură astfel încât să devină din nou active, a explicat entomologul Elena Iorga.

Medicii spun că dacă ne-a ciupit o musculiţă de acest fel şi ne ştim alergici sau în locul unde ne-a înţepat se creează o zonă roşie este bine să ne spălăm cu apă şi săpun și, eventual, să ne adresăm medicului de familie, dacă avem un fond alergic.