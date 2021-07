A început sezonul reducerilor de vară la Promenada Sibiu

Un scooter italian Vespa Primavera, culoarea albastru electric, printre premiile oferite

În perioada 1 iulie – 15 august, clienții Promenada Sibiu se pot bucura de reduceri de până la 50 % la colecțiile de vară din magazinele preferate. În plus, cumpărăturile de sezon le vor aduce premii speciale, în cadrul campaniei E timpul pentru..SUMMER SALES!: eșarfe chic care să completeze ținutele de vacanță și un scooter italian Vespa Primavera, prin tragere la sorți.

La cumpărături de minimum 200 de lei (pe maximum două bonuri fiscale), vizitatorii pot câștiga pe loc, în limita stocului disponibil, o eșarfă chic perfectă pentru plimbări pe Vespa și sunt înscriși instant în cursa pentru super premiul Vespa Primavera, culoarea albastru electric.

Alege-ți ținutele de vară și destinațiile de vacanță – acum cu prețuri mai mici!

De asemenea, la Promenada Sibiu magazinele preferate de modă și multe altele își așteaptă vizitatorii cu reduceri de vară. Reducerile se țin lanț la brandurile Zara, Oysho, Stradivarius, unde articolele de vară au discounturi de până la 40%, Bershka sau New Yorker până la 50%, iar Mango până la 30 – 50%. La Reserved și Sinsay articolele pentru toată familia au discounturi de până la 50%, iar la KVL, Lee Cooper și Timeout articolele de vară – pantalonii scurți, rochiile și fustele sunt reduse cu până la 30%.

Pentru o vară fierbinte și plină de călătorii, agenția Dertour a pregătit campania Summer Sale care aduce doritorilor de vacanțe reduceri avantajoase la destinațiile preferate: Turcia – Antalya, Insule Grecia, Egipt – Hurghada, Madeira, Tenerife.

Măsuri sporite de protecție în mall pentru #shoppingînsiguranță

Promenada Sibiu a implementat toate măsurile necesare de prevenție, în linie cu recomandările autorităților, pentru ca vizitatorii să beneficieze de o experiență la cumpărături în siguranță în contextul crizei sanitare: a fost implementată obligativitatea purtării măștii de protecție de către clienți și angajați și controlul temperaturii la intrarea în centrul comercial, iar distanțarea socială de minimum 2 metri este asigurată prin instalarea benzilor de distanțare socială, pentru un shopping responsabil și în siguranță.

De asemenea, centrul garantează distanțarea prin asigurarea în medie a unui perimetru de 20 mp pentru o singură persoană, la nivel de centru comercial, mai ales pentru a evita crearea de aglomerări în zonele de trafic intens cum ar fi: lifturi, scări rulante, zonă food-court, cozi la bancomate, intrări în mall. Totodată, aerul din centrul comercial este filtrat o dată la trei ore, asigurând astfel o purificare intensivă a spațiilor.

Promenada Sibiu: certificat internațional pentru măsurile de prevenție Covid-19

Promenada Sibiu a primit Certificatul de Conformitate COVID-19. Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții Safe Asset Group (SAG), companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevenție.

Mai multe detalii pe www.promenadasibiu.ro, Facebook și Instagram.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni pe 14 noiembrie, la ora 10:00. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.