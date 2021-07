Ceartă pe un teren ocupat abuziv la Săliște – „Am muncit la castraveți în Germania ca să-l cumpăr și vecinii l-au furat”

O bucată de pământ este motivul pentru care două familii din orașul Săliște și-au declarat „război”. Acest lucru se petrece din cauza ocupării abuzive a unui teren. Familia Doboș încearcă de ani de zile să își revendice pământul pe care, după multă trudă în Germania, la muncă în agricultură, a reușit să-l cumpere.

Familia Doboș din Săliște se luptă de ani de zile să își revendice o bucată de pământ, pentru care există acte de proprietate, de la vecinii săi, care au ocupat în mod abuziv terenul. Din fiecare discuție care ar trebui să lămurească lucrurile nu lipsesc amenințările, strigătele și injuriile, motiv pentru care oamenii simt că au ajuns la capătul puterilor.

Au muncit pe brânci în Germania ca să-și cumpere un teren. Acum „îl împart” cu un vecin

Emilia Doboș spune că a fost nevoie de muncă asiduă în Germania, în agricultură, la cules de castraveți și căpșuni, pentru a putea, după 9 ani, să-și cumpere un teren în oraș, pe care să-și facă o casă, o curte și o grădină. A fost nevoie chiar și de credite la bănci pentru a putea realiza acest vis, de a avea o proprietate. Astfel, în anul 2011, împreună cu soțul său, Ștefan, a achiziționat un teren intravilan în Săliște, pe strada Ilie Șteflea, în suprafață de 1.160 metri pătrați (mp). În prezent, în acte, curtea are o suprafață de 880 mp, dintre care aproximativ 90 mp sunt ocupați în mod abuziv de un vecin.

„Am fost la castraveți în Germania, atâția ani de muncă să ne putem cumpăra terenul, să avem o grădină. Nu avem liniște acum, fiindcă un vecin care stă lângă noi a făcut șopru pe pământul nostru. Ne-a spus că are dreptul să facă ce vrea. Dar eu am cumpărat pământul cu acte, autorizații, tot ce a fost nevoie. Am dat 20.000 de euro pe grădină. Ne luptăm de atâta vreme cu el. Cât am stat pe burtă la castraveți și căpșuni numai eu știu, ca să pot să plătesc și banca”, spune Emilia Doboș.

Vecinul acuzat a construit, practic, o anexă aproape lipită de casa familiei Doboș. O parte din pământul de sub aceasta este de fapt al celor doi soți, potrivit acestora. „Vrea să strice scocul de pe casa mea ca să-și facă el acoperișul peste al nostru. E munca mea, nu are dreptul să îmi strice mie acoperișul casei și să se urce pe casa mea. Suntem amenințați că ne strică și un gard”, spune femeia.

Sibianca e hărțuită pe străzile orașului – „Mă amenință și mă înjură”

Vecinii care au construit o anexă în mod ilegal pe terenul familiei Doboș refuză să elibereze pământul și, potrivit Emiliei, devin agresivi verbal. „Fac scandal și ne amenință că vin peste noi. Copiii lui când mă văd pe stradă mă fac în toate felurile, mă înjură… Eu plâng și nu îi bag în seamă, dar ne vorbesc foarte urât. Ne-au amenințat că ne strică și gardul din grădină. M-am îmbolnăvit în anii ăștia, am și diabet, sunt bolnavă, nu știe nimeni că noi stăm și plângem în casă. Mi-e frică că eu, cu munca mea, nu pot să stau pe terenul meu, că trebuie să îl dau altuia”, spune femeia.

Au cerut ajutor la autoritățile competente

Soții Doboș au încercat să rezolve problema pe cale legală, așa că au apelat la autorități. Au făcut chiar și o expertiză asupra terenului. „Tatăl meu a fost în nenumărate rânduri la primărie și la departamentul Urbanism din cadrul Primăriei Săliște, dar de fiecare dată s-a lovit de refuzul categoric al arhitectului șef, să-l ajute să își recapete palma de pământ muncită cu greu”, spune fiul soților Doboș.

Acesta spune că tatăl său a fost chiar amendat cu 3.000 de lei pentru că nu a vrut să își intabuleze casa până când nu își recapătă bucata de pământ lipsă.

Familia Doboș a făcut reclamații și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Săliște, acolo unde a cerut ajutorul pentru recăpătarea proprietății. Ștefan Doboș a reclamat faptul că vecinul său i-a încălcat proprietatea, tulburându-i posesia. „L-am rugat de foarte multe ori să respectăm granița dintre noi, acesta refuzând , aducându-ne injurii și amenințări, atât mie, cât și soției mele (…) Vecinul construiește o anexă la casă și, nu numai că nu respectă cei 60cm față de linia de hotar, dar construiește pe terenul meu pe care l-a ocupat în mod abuziv în suprafață de 79mp din care 11 mp sunt ocupați de casă. NU are acordul nostru nici verbal, nici scris”, spune sibianul.

Cei doi soți au ajuns la capătul puterilor și nu mai știu ce pot să facă pentru a li se face dreptate. Au vorbit la Primărie, la Urbanism, au făcut solicitări la Parchet și la Poliție, au realizat o expertiză, au prezentat actele de proprietate, însă, deocamdată, totul a fost în zadar.