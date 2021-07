China pregătește o rețea extinsă de silozuri de rachete

Deşi cercetătorii au identificat 120 de silozuri probabile, nu există indicii care să arate că ar fi utilizate sau că vor fi utilizate în viitor. Cu toate acestea, analiştii au spus că silozurile, plasate într-un model de reţea, la intervale de 3 kilometri, ar putea fi utilizate pentru a adăposti rachete balistice intercontinentale DF-41 fabricate în China.

DF-41, cunoscut şi sub denumirea de CSS-X-20, are o rază de acţiune estimată cuprinsă între 12.000 şi 15.000 de kilometri şi ar putea fi echipat cu până la 10 focoase nucleare. „Rachetele ar putea lovi Statele Unite în 30 de minute”, spune site-ul web al Missile Threat Project aparţinând de Center for Strategic and International Studies. China a prezentat pentru prima dată DF-41 pe lansatoare mobile în 2019, dar implementarea sa efectivă nu a fost confirmată.

Oficialii americani au declarat că imaginile din satelit reafirmă evaluările făcute anul trecut într-un raport special al Departamentului Apărării despre puterea militară a Chinei. „Numeroşi lideri ai Departamentului de Apărare au vorbit public despre capacităţile nucleare în creştere ale Chinei, care s-ar putea dublat sau mai mult, în următorul deceniu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Supple.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat SUA, Ned Price, a descris acumularea ca fiind îngrijorătoare. „Această acumulare rapidă a devenit mai dificil de ascuns şi evidenţiază modul în care RPC pare să devieze din nou de la strategia nucleară bazată pe o descurajare minimă”, a spus el în cadrul unui briefing al Departamentului de Stat, joi.

Experţii cred că China are în total aproximativ 350 de arme nucleare, faţă de 5.550 de focoase în arsenalul nuclear american. Armele nucleare chineze se află pe lansatoare mobile terestre, precum şi pe o mică flotă de submarine şi bombardiere prevăzute cu capacităţi nucleare. Aşadar, este puţin probabil ca toate cele 120 de noi silozuri presupuse să primească o rachetă balistică.