Șoferi răniți într-un accident la Cașolț – Viteza a fost de vină

Un accident rutier a avut loc, vineri dimineață la Cașolț. Evenimentul rutier s-a produs don cauza vitezei și s-a soldat cu doi răniți.

“DJ 106, in zona localitatii Casolt, un sofer in varsta de 34 de ani, din Cisnadie, aflat la volanul unui autoturism condus spre Agnita, posibil pe fondul vitezei neadaptate, pierde controlul directiei de deplasare, patrunde pe contrasens si intra in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de catre un barbat in varsta de 29 de ani, din Nocrich”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Cei doi conducători auto au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, conștienți.

Traficul se desfasoara îngreunat.