Un șofer a ”împușcat” trei sancțiuni după ce a fost oprit din cauza unei canapele pe DN1 la Săliște

Un șofer de 55 de ani din Săliște a dat de mari probleme din cauza unei canapele. Pentru că o transporta pe capota unei mașini a fost oprit de un echipaj de poliție pe DN1, între Săliște și Aciliu. Până la urmă, deși pentru asta a fost oprit de echipajul de la rutieră, șoferul s-a ales cu talon luat, plăcuțe reținute și permis suspendat.

Mașina care transporta pe capotă o canapea de două ori cât lățimea ei, a fost observată de un echipaj rutier din cadrul Poliției Săliște. Șoferul a fost luat la întrebări de polițiști, iar răspunsurile au fost multe și contra legii: ”In urma verificărilor efectuate, politistii au constatat ca șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice (0,08 mg/alcool pur in aerul expirat), mașina condusă avea ITP expirata și nu avea încheiata asigurarea obligatorie RCA. In condițiile astea, măsurile luate au fost de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru 90 de zile, ridicate plăcute de înmatriculare și reținerea talonului de înmatriculare”, spune Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.