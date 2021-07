Turul Ciclist al Sibiului – Aleotti celebrează prima victorie ca profesionist la Păltiniș

Giovanni Aleotti de la BORA-hansgrohe este câștigătorul etapei 1 din Turul Ciclist al Sibiului. Într-o luptă strânsă desfăurată la altitudine, în cea mai veche stațiune de schi din România, italianul în vârstă de 22 de ani l-a depășit pe Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) pentru a sărbători prima victorie din cariera de profesionist și pentru a prelua tricoul galben de lider în clasamentul general de la coechipierul său Pascal Ackermann.

Etapa a început în centrui vechi al Sibiului în jurul prânzului și, după 34 de km, cîțiva cicliști au scăpat în evadare: Stijn Appel (ABLOC CT), Jonathan Couanon (Team NIPPO – Provence – PTS Conti), Daniel Turek (Team Felbermayr Simplon Wels), Jon Knolle (Team SKS Sauerland NRW), Rainer Kepplinger (Team Hrinkow Advarics Cycleang), Petr Fiala (Topforex – ATT Investments), Paweł Bernas (HRW Mazowsze Serce Polski), Daniel Bichlmann (Maloja Pushbikers) și Eduard Grosu (National Team Romania). Ei s-au luptat pentru bonificațiile de la sprint și pentru punctele de pe cățărările repertoriate, dar nu au reușit niciodată să stabilească un avans mai mare de două minute față de plutonul controlat de BORA-hansgrohe.

Couanon a reușit să-și asigure conducerea în clasamentul sprinturilor intermediare, în timp ce Turek a preluat majoritatea punctelor montane. După încă 30 de km, distanța evadării față de pluton a scăzut la doar 40 de secunde, astfel încât nimeni nu s-a așteptat ca grupul scăpat în față va revendica victoria de etapă.

Turek, Knolle și Bernas au fost ultimii rideri care au rezistat urmăririi plutonului, dar înainte cu 10 km de finișul de pe Păltiniș au fost prinși și lupta pentru victoria de etapă a început din nou de la zero. Dintr-un grup select de 10 concurenți de Clasament General, Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) a atacat de nenumărate ori, dar Aleotti a reușit să-și urmeze compatriotul pe care l-a învins în sprint, înaintea lui Sergey Chernetskiy (Gazprom RusVelo) clasat pe locul al treilea. A fost prima victorie pentru Aleotti de când a devenit profesionist cu echipa BORA-hansgrohe, la început de sezon, și a preluat poziția de lider nu doar în Clasamentul General, ci și în cel al tinerilor, al cățărătorilor și a celui pe puncte, ceea ce înseamnă că a îmbrăcat toate cele patru tricouri distinctive pe podiumul de la Păltiniș.

„Echipa a muncit din greu toată ziua pentru a ține cursa sub control. Chiar vreau să le mulțumesc tuturor coechipierilor mei pentru eforturile depuse astăzi. Aru a fost foarte puternic, a început să atace de la începutul urcării și a fost probabil tipul cu cele mai bune picioare pe cele mai abrupte părți, l-am urmat cu toții. La final, am avut picioare bune pentru sprintul final și sunt bucuros că am trecut primul linia de finiș”, a spus Aleotti. Italianul de 22 de ani conduce în Clasamentul general cu 17 secunde peste Aru, dar a rămas rezervat în ceea ce privește șansele în etapa regină, de la Bâlea Lac: „Mâine este o etapă foarte dură, care se potrivește unor cățărători mai puternici. Este mai lung și mai abrupt și cred că Aru va fi favoritul, deoarece astăzi a fost foarte puternic pe părțile mai abrupte; am fost cu toții la limită urmărindu-l și va fi greu de învins. Pentru moment, mă bucur de această victorie și ne vom gândi mâine”.

Podiumul Etapei 1:

1. Giovanni Aleotti (BORA – hansgrohe)

2. Fabio Aru (Echipa Qhubeka NextHash)

3. Sergey Chernetskiy (Gazprom RusVelo)

Purtătorii tricourilor distinctive la startul în Etapa 2:

Clasamentul general: Giovanni Aleotti (BORA – hansgrohe)

Clasamentul cățărătorilor: Daniel Turek (Felbermayr Simplon Wels), pentru Aleotti

Clasamentul pe puncte: Pascal Ackermann (BORA – hansgrohe), pentru Aleotti

Cel mai bun tânăr U23: Karel Camdra (Topforex – ATT Investments), pentru Aleotti