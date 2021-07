Andra și Daria, fetele de zece ale Sibiului la Bac – ”Nu mi-a venit să cred, am crezut că e greșeală”

Sesiunea de vară a bacalaureatului a „dat” la Sibiu două note de zece. Ambele obținute de eleve ale Colegiului Național ”Octavian Goga”. Andra Săraru și Daria Covrig au fost colege de clasă la profilul filologie bilingv engleză. Absolventele spun că deși limba română este materia lor preferată, aici s-au temut cel mai mult și nu credeau că vor obține nota maximă, pentru că, spun ele, subiectele pot fi detaliate și timpul nu e niciodată suficient. Dar, au reușit!

Andra Săraru este atât de entuziasmată de nota obținută, că, spune ea, nu îi vine să creadă. ”Când am verificat rezultatele am dat refresh de mai multe ori la pagină, că nu îmi venea să cred, m-am gândit că e nota altcuiva. Am anunțat părinții, le-am spus și lor să verifice contul, să ne asigurăm că e nota bună”, se amuză Andra.

Tânăra spune că nu se aștepta ca la română să obțină nota zece, pentru că simțea că mai avea multe de scris. ”Când am ieșit de la examen am fost foarte supărată, pentru că româna e materia mea preferată și aveam atât de multe detalii de scris, lucruri de finețe și nu m-am încadrat bine în timp. Aveam pretenții foarte mari de la mine, mi-a luat o oră jumătate să mă calmez…Dar uite că a fost ok până la urmă”, spune Andra.

Andra nu a luat meditații, dar a învățat singură. ”La logică am învățat toată materia până în ianuarie, apoi am făcut doar teste și am recapitulat cu o zi înainte de examen. La istorie, la fel, nu mă așteptam la notă chiar atât de mare, pentru că nu am înțeles-o niciodată foarte bine. Dar am avut colegi de clasă care știu foarte bine și ne-am ajutat între noi”, spune Andra.

Fata de zece va petrece vara asta sigură fiind că va fi una de neuitat. ”Cum spune un prieten, este vara tuturor posibilităților. Nu avem acum responsabilități nici față de școală, de serviciu, de familie. Așa că o să mergem cu colegii într-o excursie, apoi cu părinții în vacanță, iar printre ele o să încerc să profit cât mai mult”, spune Andra. Mai departe Andra va învăța la ULBS, la secția de limbi străine chineză- română.

Daria, studentă în Olanda

Daria Covrig este cea de-a doua elevă care a obținut nota zece la Bac-ul de anul acesta. Nici ea nu se aștepta la nota maximă, deși spera totuși la ea. ”Încerc să nu îmi fac așteptări, pentru că astfel nu ești dezamăgit. Dar, am învățat constant pentru acest obiectiv. Paradoxal, mi-a fost teamă la română, deși am învățat mult și din pasiune, dar nu am avut timp să scriu efectiv tot ce mi-am dorit și am știut. La logică și istorie am învățat, deci nu mi s-a părut chiar greu”, spune Daria.

Părinții Dariei s-au bucurat enorm și imediat după aflarea rezultatelor au surprins-o pe Daria cu un buchet de flori. ”Părinții s-au bucurat și ei enorm. Ei m-au susținut mereu, au crezut în mine mai mult decât am crezut chiar eu. Probabil că o să sărbătorim”, spune Daria.

Cel mai probabil tânăra va pleca pentru continuarea studiilor în Olanda. ”Am aplicat acolo la mai multe facultăți și am fost acceptată la toate. Dar, cel mai probabil că o să aleg arte și științe la Tilburg University. Este un program interdisciplinar unde în primul an o să studiez mai multe materii diferite- drept, neuroștiințe, psihologie, filologie, economie, business, iar din anul doi o să îmi aleg specializarea. Am optat pentru un astfel de plan pentru că vreau să cunosc detalii despre mai multe domenii pentru a vedea exact ce îmi doresc”, spune Daria.