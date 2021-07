Alexis Guérin a câştigat etapa regina a Turului Sibiului, la Bâlea Lac

Alexis Guérin de la Team Vorarlberg a câștigat a doua etapă din Turul Ciclist al Sibiului 2021, care s-a terminat la Bâlea Lac, la o altitudine de 2040 de metri. Pe lunga urcare de pe șoseaua Transfăgărășan, francezul în vârstă de 29 de ani a atacat din pluton înainte cu 10 km de finiș și și-a păstrat avansul de 11 secunde până la linia de sosire. Giovanni Aleotti (BORA – hansgrohe) a terminat pe locul doi și a păstrat astfel tricoul galben al liderului cursei.

Etapa de 187,5 km de la Sibiu la Bâlea Lac nu a fost cu siguranță una ușoară. Plutonul a avut un ritm ridicat chiar de la început, cu gândul la cățărarea brutală de pe final de etapă. Înainte de a se îndrepta spre est, către Transfăgărășan, plutonul a făcut o buclă lungă, cu doup două sprinturi montane, care au dus la numeroase încercări de rupere, în prima parte a etapei.

După 27 de kilometri, un grup format din opt rideri a prins în cele din urmă cale liberă și s-a desprins de pluton. Roberto Carlos González (Vini Zabù), Noah Granigan și Alex Hoehn (ambii Wildlife Generation Pro Cycling), Daniel Turek (Team Felbermayr Simplon Wels), Timon Loderer (Hrinkow Advarics Cycleang), Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli ASD), Francesco Zandri ( Serviciul de lucru – Marchiol – Dynatek) și Paweł Bernas (HRE Mazowsze Serce Polski) au stabilit rapid un avans de până la 6 minute față de pluton.

Purtând tricoul de lider în clasamentul cățărătorilor în numele liderului din clasamentului general Giovanni Aleotti, Turek a câștigat ambele cățărări repertoriate de pe traseu, în timp ce Zandri și Bernas au fost principalii protagoniști în lupta pentru sprinturile intermediare. Ambii au câștigat câte un sprint, dar, întrucât Bernas a obținut ieri mai multe puncte, ciclistul de la HRE Mazowsze Serce Polski a obținut la final tricoul verde de lider în clasamentul pe puncte.

Evadarea a cooperat bine, dar nu a reușit să reziste urmăririi plutonului pe cățărarea de la final, de pe Transfăgărășan. Petrelli a rezistat cel mai mult, dar în cele din urmă a fost prins cu aproximativ 15 km înainte de sosire, de parcurs, iar etapa a coborât la bătălia așteptată a favoritilor de ansamblu.

De cele mai multe ori, în etapa de la Bâlea Lac, victoria a venit într-un atac întârziat, dar astăzi Alexis Guérin a reușit să-și surprindă concurenții printr-o mișcare timpurie. Riderul de la Team Vorarlberg a plecat singur cu peste 10 kilometri înainte de finiș, stabilind rapid un avans de 40 de secunde. În urmărirea lui au plecat cinci rutieri – liderul cursei Aleotti, Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash), Michal Schlegel (Elkov – Kasper), Riccardo Zoidl (Team Felbermayr Simplon Wels) și Sergey Chernetskiy (Gazprom RusVelo), care l-au avut tot timpul în vizor pe Guérin, dar francezul economisise suficientă energie pentru a-i împiedica și a sărbători o frumoasă victorie solo la Bâlea Lac. „Planul nostru din această dimineață a fost să așteptăm un pic mai târziu pentru a ataca”, a explicat Guérin după etapă. „Dar am pornit mai devreme, să-mi asigur un avans confortabil în cazul unor atacuri. Nu concurăm des împotriva echipelor de WorldTour, dar am avut rezultate bune anul acesta, când am câștigat cursa Oberösterreich-Rundfahrt în iunie, așa că am știut că sunt în formă bună. Nu m-am gândit la clasificarea generală când am atacat, deoarece deficitul meu era prea mare, așa că am mers doar pentru victoria de etapă. Este prima mea participare la această cursă. Este o cursă foarte, foarte frumoasă, cu o organizare bună. Obiectivul meu înainte de cursă era să câștig clasamentul general, dar sunt fericit și cu o victorie de etapă. Mâine va fi probabil un sprint, iar Ackermann este marele favorit, dar sper că fostul meu coechipier Edi Grosu îl poate învinge ”, a încheiat Guérin.

„Cel mai important lucru este că am apărat tricoul liderului. Din nou, vreau să mulțumesc echipei pentru că a controlat cursa, inclusiv pe prima parte a cățărării, iar apoi a rămas doar ca eu să încerc să fac tot posibilul. Știu că Aru este un cățărător puternic, așa că a trebuit să-l urmăresc, mai ales că era pe locul doi în clasamentul general, la câteva secunde în spatele meu. Am fost fericit că pot să-i neutralizez atacurile”, a spus tricoul galben Giovanni Aleotti.

La fel ca ziua precedentă pe scena de la Păltiniș, Fabio Aru a impus ritmul la urcare, dar nu a putut să-l distanțeze pe Aleotti și a terminat pe locul trei în final. Cu toate acestea, cățărătorul italian în vârstă de 31 de ani nu a regretat: „Am încercat. Am dat tot ce am avut, nu a fost suficient pentru victorie, dar trebuie să fiu mulțumit de performanța mea, deoarece ritmul la ultima urcare a fost foarte mare. Mâine este ultima etapă, sper un rezultat bun pentru Reinardt Janse van Rensburg, el m-a ajutat în ultimele două zile și, dacă pot, acum vreau să-l ajut pentru etapa de sprint ”, a spus Aru.

Podiumul Etapei 2:

1. Alexis Guerin (Team Vorarlberg)

2. Giovanni Aleotti (BORA – hansgrohe)

3. Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash)

Purtătorii tricourilor distinctive în etapa 3: