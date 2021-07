Dispecer de la 112, către o mamă care-și căuta fiica – „Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul”

Este anchetă internă la Serviciul de Ambulanță Galați, dar și un control trimis de la București, de Departamentul pentru Situații de Urgență, după ce mama unei adolescente cu probleme de sănătate a dat publicității o înregistrare revoltătoare cu un dispecer care i-a preluat apelul de urgență privind dispariția fiicei sale.

În discuția purtată prin linia unică de urgență angajata Ambulanței îi spune femeii că, dacă fiica sa se ascunde, nu o caută nimeni, nici măcar poliția.

Mama fetei: Bună seara. I-am pierdut urma în zona restaurantului Alex.

Dispecer ambulanță Galați: E, dacă i-ați pierdut urma, doamnă, când o găsiți, este liniștită și vrea să meargă la spital, reveniți la 112. Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul.

Mama fetei: Da, dar nu este și Poliția pe fir? Că nu înțeleg.

Dispecer ambulanță Galați: Poliția nu este în acest moment pe fir. Dar nici Poliția nu aleargă după ea. Dacă ea este fugită și n-o vede nimeni, unde s-o caute Poliția, doamnă?

Mama fetei: Reacția celor de la ambulanță a fost efectiv de domeniul fantasticului. Cum adică… era un fel de te descurci singură, păi nu poți să te descurci singură pentru că nu ești nici medic specialist, nu ești nimic, nu te poți descurca.

Această femeie din Galați povestește cu lacrimi în ochi cum dispecerul de la Ambulanța din Galați care i-a preluat apelul nu a făcut altceva decât să îi crească anxietatea la gândul că fiica sa de 16 ani, cu probleme de sănătate, nu este căutată de poliție, deși era de negăsit de ore bune.

Mama fetei: Este revoltător că ești o mamă care își caută copilul la ora 9 pe stradă și ambulanța îți spune nu ți-o va căuta nimeni. În momentul acela ești fără putere. OK, dar dacă nu mă ajută instituțiile statului, atunci cine?

Dana Costache, jurnalist Digi24: Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI va trimite la Galați o echipă de control care să verifice modul în care a fost gestionat apelul la 112 făcut de către mama adolescentei de 16 ani.

Mihai Polinschi, medic SAJ Galaţi: Sigur că nu s-a folosit un limbaj profesionist, are loc o anchetă și după se vor lua măsurile care se impun.

Primele verificări au arătat că poliția o căuta deja pe minoră în momentul discuției dintre mama acesteia și operatoarea de la 112.

Gabriela Costin – purtător de cuvânt IPJ Galaţi: Un echipaj din cadrul Secției 1 de poliție a depistat minora pe o stradă din zona spitalului de psihiatire, aceasta fiind condusă la sediul de poliție unde se afla și asistentul maternal.

Dacă se va ajunge la anchetă disciplinară, dispecerul riscă până la desfacerea contractului de muncă.