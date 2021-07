Spectacole de lectură la Teatrul Gong

Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului și Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” prezintă în premieră, la Sibiu, două traduceri în limba română ale unor tineri dramaturgi germani. Evenimentul va avea loc în perioada 8 – 9 iulie, în format de spectacole lectură, cu intrarea liberă.

Primul spectacol – lectură va avea loc joi, 8 iulie, de la ora 20:00 și are la bază piesa „În stele” de Calle Fuhr. Calle Fuhr s-a născut în 1994 la Düsseldorf. Primul său text „În stele” a avut premiera în cadrul seriei „Freiboxen” la Deutsches Theater Berlin. Lucrează ca regizor în Ingolstadt, Basel, Viena și Luxemburg. De asemenea, este lector independent la Academia de Artă Dramatică „Ernst Busch”. „În stele” este povestea lui Meike, o adolescentă care ne vorbește despre aventura sa, prin care trece din momentul în care află că este însărcinată. Această lectură dramatică este pusă în scenă de Ilinca Prisăcariu, una dintre cele mai versatile tinere regizoare din România. Aceasta se află la a doua colaborare cu Teatrul „Gong”, iar pentru acest spectacol a ales să lucreze cu actrița Barbara Crișan. Muzica pentru spectacol a fost creată de Paulina (Paula-Alexandra Gînju). Evenimentul nu este recomandat celor cu vârsta sub 16 ani.

Cel de-al doilea spectacol lectură este programat vineri, 9 iulie, de la ora 20:00 și are la bază piesa „Nori de cenușă” de Lisa Wentz. Lisa Wentz, născută în 1995 în Tirol, și-a finalizat studiile de actorie la Viena, în 2017. Un an mai târziu, se mută la Berlin, unde studiază dramaturgia. Piesa „Nori de cenușă” a fost distinsă cu premiul special al tinerelor talente în cadrul Galei Premiului German de Teatru pentru Copii și Tineret în 2020 și a avut premiera oficială anul acesta la Teatrul Strahl din Berlin. „Nori de cenușă” este un text despre Michael care are 15 ani abia împliniți și Laura care este pasionată de adâncurile apelor. Este noapte. Michael se furișează din camera lui Mathé prin fereastră – deodată Laura stă în fața casei și îl amenință că o să-l dea de gol. Michael plănuise totul atât de bine: în seara asta va avea 16 ani, la primele ore ale dimineții o să ia trenul spre București, nu înainte de a lăsa un memorial pentru Mathé. Mathé, prietenul său care a murit recent. Împotriva voinței sale, Laura îl urmează în incursiunea sa prin oraș. Între cei doi se naște o complicitate. La sfârșitul nopții, Laura îl însoțește pe Michael la gară – iar acesta urcă în trenul spre București. Lectura de la Sibiu îi aduce pe scenă pe actorii Raluca Pavel și Anton Balint, în regia Zsuzsánnei Kovács. Tânăra regizoare maghiară se află la prima colaborare cu teatrul sibian, dar se remarcă printr-o activitate efervescentă, cu montări la „unteatru” sau Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, spre exemplu. Această lectură nu este recomandată celor cu vârsta sub 16 ani.

Ambele texte au fost traduse și puse la dispoziție în limba română de Ciprian Marinescu. Accesul publicului la oricare din cele două evenimente de la Sibiu se face gratuit, în limita locurilor disponibile,

Textele selectate au în centru teme și subiecte incomode, care problematizează fragilitatea unor experiențe de viață de multe ori insuficient conștientizate de adulți: maturizarea emoțională, descoperirea sexualității, relațiile tensionate cu cei apropiați, înțelegerea și acceptarea morții, desprinderea de părinți, izolarea și nevoia acută de spații intime, revolta împotriva unor norme și comportamente impuse.