VIDEO revoltător – Câine legat de cârligul mașinii prin Rășinari

Astazi in localitatea Rășinari din jud. Sibiu, am dat de specimenul ăsta…ca om n-am cum sa-i spun…Am trimis sesizare catre IPJ Sibiu, sub forma unei petitii pe site-ul lor, la indrumarea unui agent de poliție, dar ma întreb daca se mai poate face și altceva…

Posted by Gino Stoica on Sunday, July 4, 2021