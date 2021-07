Astfel Ministerul a atras aceeaşi sumă record ca cea de la precedentul împrumut, cel din aprilie 2021, cererea investitorilor fiind de aproximativ 9,5 miliarde de euro, dintre care cel mai mare interes, respectiv 5,75 mld. euro, a fost pe tranşa cu scadenţa pe 9 ani. Pentru tranşa cu scadenţa pe 20 ani, cererea investitorilor a fost de 3,75 mld. euro.

În final, Ministerul a atras 3,25 mld. euro.

Eurobondurile pe 9 ani erau cotate la deschiderea finanţări la rata midswap plus 205 puncte de bază pentru ca în final dobânda să fie rata midswap plus 180 puncte de bază, adică aproape 2% pe an. Pe de altă parte, cele pe 20 de ani, erau cotate la midswap plus 280 puncte de bază, în final dobânda fiind de midswap plus 260 puncte de bază, adică circa 3,2% pe an.