Impact frontal între o mașină și un autocamion, la Agnita. O femeie rănită

O femeie de 35 de ani a ajuns la spitalul din Agnita după ce mașina pe care o conducea a fost implicată într-un accident de circulație pe DJ 106, la ieșirea din Agnita spre Ruja.

Cele două autovehicule s-au ciocnit frontal, pe o banda destinata traficului alternativ, dirijat de semafor electric, in zona cu lucrari la partea carosabila.

In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a conducatoarei autoturismului, femeie in varsta de 35 de ani, din Agnita, care a fost transportata la spital constienta, de un echipaj SMURD.

La volanul autocamionului se afla un barbat in varsta de 30 de ani, din jud. Salaj.

Politistii rutieri continua cercetarile pentru stabilirea tuturor cauzelor care au dus la producerea evenimentului.

