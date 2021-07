Pune un semineu electric in livingul tau – galerie foto de idei si inspiratie!

O atmosfera calda si placuta, eleganta si confort, reprezinta unele dintre cele mai importante elemente care ne fac viata mai frumoasa si o imbunatatesc. De aceea, seminee electrice poti fi solutia ideala pentru acei oameni care se regasesc in aspectele prezentate mai sus, si care cauta simplitatea dar si eleganta, imbinate intr-un mod minunat, optand pentru un dispozitiv accesibl ca pret, ce poate sa inlocuiasca cu succes traditionalul semineu pe lemne.

Seminee electrice au un design deosebit si modern, si au avantajul de a putea fi amplasate atat la casa, cabana cat si la bloc. Sunt dispozitive sigure si pot fi utilizate fara griji, intrucat nu prezinta riscuri pentru integritatea locuintei sau sanatatea familiei, deci poate fi montat chiar si in camera copilului. Este echipat cu termostat ce are rolul de a mentine temperatura la un nivel fix, un lucru foarte benefic, in special pentru timpul noptii, iar sticla nu se incalzeste, lucru ce iti ofera siguranta ca nu prezinta niciun fel de risc pentru copii sau animalele de companie.

Numitorul comun al tuturor semineelor marca PE FOC, chiar din planul proiectarii este acela de a oferi locuintei tale o atmosfera speciala, primitoare, calduroasa, confortabila, acel sentiment care iti spune ca niciunde nu e mai bine decat acasa. Dispun de tehnologie LED si aeroterma puternica, dar si performante ridicate fac ca semineul electric sa indeplineasca toate obiectivele intr-un mod sigur si facil. Misiunea noastra a fost inca de la inceput aceea de a proiecta diferite modele de seminee electrice care sa fie pe gustul oricui, tocmai pentru ca exista o diferenta si o varietate de gusturi ce ne fac unici.

Cele mai cautate modele sunt: Magna, Helmi, Frode, Hagen, Tori sau Larsen, ce sunt impartite astfel: incorporabile/de perete sau incastrabil/cu portal, toate modelele avand un pret accesibil, dar cu performante ridicate!

In cele ce urmeaza, dorim sa iti prezentam o galerie de poze cu idei de amenajare living cu semineu electric, in functie de designul sau culoarea semineului, sau in functie de preferanta ta:

SEMINEE ELECTRICE MODERNE:

Albe

Cele mai apreciate, cautate si populare modele de seminee electrice, si daca te intrebi “De ce?”, raspunsul e simplu, pentru ca albul se potrivește in orice deloc interior, orice stil sau tip de locuinta, cu obiecte decorative sau mobilier. Albul va ramane mereu in trend, si nu risti sa se demodeze. Si intodeauna albul creeaza acea senzatie de spatiu mai mare si deschis, fiind o non-culoare clasica, mereu la moda!

Maro

Daca iti doresti in casa sau apartamentul tau o atmosfera mai sobra, cu tenta vintage, retro sau eleganta, semineele electrice maro sunt ceea ce ai nevoie! Designul unui semineu de decor se aseamana cu niste piese de mobilier, insa datorita aspectului si functiei de iluminare a bustenilor luminosi transforma acest “mobilier” in unele dintre cele mai deosebite piese de mobila pentru decorul camerei de zi.

Crem/Stejar

Semineele electrice in nuanta de crem/stejar sunt pentru persoanele care isi doresc culori mai jucause, ori un stil clasic sau elegant. Creeaza o nota fresh in locuința ta optand pentru un semineu electric de culoarea stejarului. Bucura-te de caldura si eleganta inspirat de cateva idei de amenajare a unui semineu electric in aceasta nuanta:

Negre/Gri

Categoria semineelor electrice negre sunt asemeni celor albe, usor de integrat in orice decor si stil interior, potrivite pentru orice tip de mobila. Te vei bucura de o ambianta deosebita, deoarece culoarea inchisa a ramei din MDF va crea un constrast special cu flacarile luminoase de pe ecranul LED al focarului. Mai jos iti lasam cateva poze de inspiratie cu acest tip de semineu:

Seminee Electrice – cu Fundal Perete din Caramida

O categorie cu o selecție de poze ce ilustrează perfect combinatia deosebita si exclusivista ce ne-o poate oferi un semineu electric decorativ impreuna cu un fundal din caramida sau klinker. Un plus de eleganta si design pentru locuinta ta cu care vei surprinde prietenii sau familia care te va vizita. Poti placa doar un singur perete cu caramida, acela pe care va fi amplasat si semineul electric, iar restul spatiului il poti amenaja cu alt mobilier sau obiecte decorative.

Bucura-te de un design ultramodern si o atmosfera speciala in apartamentul sau casa ta cu un astfel de perete impreuna cu un semineu decorativ.

Seminee Electrice cu aspect deosebit

Semineele electrice sunt deosebite, indiferent de model, insa exista anumite modele care surprind si mai tare prin design sau modul lor de proiectare. Sunt diferite modele, unele cu rama ce imita scluptura manuala artistica sau altele ce par a fi sobite electrice, ce sunt echipate cu mai multe laturi de sticla sau cu un aspect mai aparte.

Priveste in imagini ce selectie deosebita de imagini ti-am pregatit!

Seminee Electrice Rustice – imitatie piatra

Daca iti place stilul clasic insa iti doresti in acelasi timp sa te bucuri si de un aer contemporan, poti alege pentru livingul tau un semineu rustic, cu cadru din MDF cu imitatie de piatra. Este construit din fibra rezistenta, avand un design traditional fiind ideal pentru o cabana de munte, casa de vacanta sau intr-o bucatarie de vara de la tara inchisa, pentru ca nu ai nevoie de un cos fum constanta. Urmareste selectie de poze pentru a te inspira:

Focare Incorporabile de Seminee Electrice

Daca nu iti doresti un semineu care sa aiba si cadru (rama din mdf), ai posibilitatea sa alegi un focar incorporabil in: mobila, zid din beton sau caramida, structura lemn, perete din rigips, etc. Este o alegere economica si poate fi cea mai ieftina optiune de a avea un semineu racordat la curentul electric. O alegere 100% personalizabila, inspirandu-te dintr-o selectie speciala de poze:

Intreaga gama de seminee electrice prezentate mai sus au design elegant, functionalitate ridicata, flacara 3D pentru un aspect cat mai realist si spectaculos al focului din semineu. Semineul electric este in acelasi timp si o alegere foarte economica! Usor de utilizat, deoarece nu necesita aprovizionare si incarcarea cu lemne, tot ce ai nevoie este sa gasesti un loc confortabil si sa pornesti semineul simplu doar de pe un buton!

Dispozitivele termice electrice, marca PE FOC, ofera siguranta maxima in timpul utilizarii, fiind ideala si pentru case rezidentiale, pensiuni sau apartamente. In plus, poti suspenda un televizior deasupra semineului electric, ce iti va permite vizionarea filmului tau preferat, in timp ce focul arde pe fundal.

In final, daca iti doresti sa iti creezi in locuinta ta propria ta oaza de relaxare dupa o zi lunga si obositoare, si vrei sa ai parte de confortul maxim, fara a avea grija cenusei sau a fumului, atunci semineele electrice sunt alegerea ideala pentru a te bucura de tot confortul mult dorit. Pentru mai multe informatii si consultanta gratuita puteti apela la cei de la Pefoc.ro, iar in magazinul online aveti intreaga gama de modele de seminee electrice, cel mai bun incalzitor de terasa, cosuri de fum, gratare de gradina sau de curte si alte accesorii pentru infrumusetarea ambiantei.