Una din elevele de 10 ale Sibiului vrea să continue studiile în oraşul natal – Andra Săraru: „Nu-mi vine să cred, nici n-am avut pretenția de așa ceva”

Andra Săraru este una dintre elevele de 10 ale Sibiului la acest Bacalaurerat. Spună că atunci când a văzut pe telefon nota nu i-a venit să creadă şi l-a pus şi pe tatăl ei sa mai verifice odată. A învăţat la Colegiului Național Octavian Goga, iar acum vrea să îşi continue studiile tot la Sibiu.

După ce a scris online, de pe telefon, codul unic ca să-și afle notele la Bacalaureat, Andra Săraru a crezut că a greșit cifrele. Și-a sunat tatăl, să verifice și el: același rezultat. „În continuare nu-mi vine să cred, nici n-am avut pretenția de așa ceva. Le-am tot zis părinților înainte de examene să nu se aștepte la note de zece de la mine”, spune absolventa Colegiului Național Octavian Goga din Sibiu. Cum a reușit totuși să ajungă la această medie?

La istorie a învățat împreună cu alți colegi de clasă, mai pricepuți la materie, și spune că au ajutat-o să înțeleagă cum se rezolvă subiectele de Bac și cum să facă diverse conexiuni între evenimente. Subiectele la logică i s-au părut cele mai ușoare – înainte de examen, a terminat destul de repede de învățat.

„Limba română este materia mea preferată și mi-am dorit să am rezultate foarte bune”, povestește Andra. „Am pus presiune pe mine și s-a resimțit la examen, pentru că mi-a luat o oră și jumătate să rezolv primul subiect. Nu eram în stare să mă adun și să mă concentrez. Până la urmă, m-am adunat, dar am mai avut doar 40 de minute pentru al treilea subiect. Când am ieșit de la examen, eram atât de supărată… Deși știam mai mult, nu am avut timpul necesar să scriu. Mă gândeam că nu iau nici măcar 9”.

Andra își dorește să meargă la secția chineză-engleză a Facultății de Litere din cadrul Universității Lucian Blaga, în orașul natal. Învață limba chineză dintr-a IX-a în afara școlii și i-ar plăcea să-și facă masterul chiar în China, scrie libertatea.ro.