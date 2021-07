Joi începe Vinfest – Degustăm vinuri cu ștaif și mâncăruri bune la ’’Street Food Park’’ în Parcul Tineretului

VINFEST revine oficial la Sibiu cu o a patra ediție dedicată desigur și în acest an vinului, și nu numai. Evenimentul are loc în premieră în Parcul Tineretului, iar la el participă nouă crame reprezentative de vinuri. Organizatorii anunță multe alte surprize și vă așteaptă timp de patru zile între 8-11 iulie, să degustați vinuri din toate zonele viticole.

• Evenimentul dedicat vinurilor bune și mâncărurilor delicioase, Vinfest, începe joi, 8 iulie, în Parcul Tineretului.

• Nouă crame și șaisprezece food truck-uri te așteaptă într-un ambient deosebit, să le treci pragul în perioada 8-11 iulie.

La Vinfest 2021, vor fi prezenți cei de Wine Not, Histria, Domeniile Urlați – Dealu Mare, Villa Vinea, Jidvei, Avincis, Vinarte, Corcova și Crama Pandora.

Street Food Park cu șaisprezece truck-uri

Vinfest vine cu o surpriză pentru gurmanzi și îi invită să își ”testeze” gusturile la ’’Street Food Park’’.

Răsfățul culinar aduce laolaltă, în acest an, șaisprezece food truck-uri cu zeci de specialiști în arta gastronomică stradală, gata să dezlănțuie papilele gustative ale sibienilor și turiștilor.

Gastro, La Strada Gyros, Bistro del Puerto, Plescavița Van, Cherhanaua Urbană, Cicken Cone, Bătrânu Sas, Atelier de Paste, Mexican Bizness, Romanian Burger, Mr. Cannoli, Sucre, Famous Waffles, D’ale Gustului, Wrapp & Roll și Olha Coffee, vă vor răsfăța cu produse culinare, care mai de care mai gustoase. ’’Am decis să aducem un plus ediției din acest an și am acordat o atenție și mai mare laturei culinare. Invităm sibienii să se delecteze cu produsele preparate la cele șaisprezece food-truck-uri participante’’, mai spun organizatorii.

Atmosferă întreținută cu muzică ’’cu ștaif’’

Pentru că vinul și mâncarea bună merg bine cu o muzică aleasă cum se cuvine, aducem la Vinfest DJ care să întrețină atmosfera cu cele mai bune și potrivite mixuri.

Alex Zara, FunkyDrop, Rareș Luca și NOPAME, vor fi la ”butoane” în cele patru zile de festival.

Reguli speciale de acces în areal – Cum puteți participa la ’’Vinfest’’

Dată fiind actuala situație sanitară din România, accesul persoanelor în spațiul de eveniment al ’’Vinfest’’, va fi permis în limita locurilor disponibile, respectiv maxim 2.500 de persoane în același timp în locație.

Capacitatea evenimentului este limitată, iar perimetrul are accesul controlat, fiind

delimitat de garduri.

Este permis accesul în incinta evenimentului doar a persoanelor a persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;

c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării

infectării cu SARS-CoV-2.

e) Persoanele care nu se regăsesc în nici una dintre cele patru variante, pot efectua contra cost un test test antigen rapid, la intrarea în arealul evenimentului.

Toate acțiunile și activitățile vor respecta normele de distanțare fizică de 2 metri impuse de

legislația în vigoare.

Purtarea măștii de protecție este obligatorie în perimetrul evenimentului.

Se recomandă folosirea circuitelor prestabilite ( intrare unică în perimetru/ două ieșiri

din perimetru) în interiorul evenimentului.

„Vinfest” este o acțiune cofinanțată de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu și organizată de Asociația Sibiul de Odinioară.

Parteneri de eveniment: AEA Medical, Bakyard

Evenimentul este susținut de Magnolia Residence.

Parteneri media: Ora de Sibiu, Turnul Sfatului, Tribuna, Sibiu100%, Mesagerul de Sibiu, Știri de Sibiu.