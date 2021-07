Dulcesa R – Întreprindere socială – brandul dulciurilor cu adevărat de casă

La fiecare aniversare sau eveniment vă doriți cel mai gustos și arătos tort, dar și cele mai bune dulciuri cu o calitate ridicată a ingredientelor. La Dulcesa R veți fi satisfăcuți, cu siguranță. Puteți alege totul de la design, la rețetă, pentru a avea la eveniment tortul pe care îl visați precum si prăjituri artizanale cu adevărat de casă.





Mai exact, un vis devine realitate. E ca atunci când închideți ochii, vă imaginați un gust, un design special pentru tort, îi deschideți și zâna cea bună vă îndeplinește dorința. Doar că în acest caz zâna cea bună e numește Ramona Stoica. Ea este omul de bază din laboratorul de dulciuri. ”Eu fac designul în funcție de ce își dorește clientul. Discutăm, iar apoi combin dorințele clientului cu ideile mele și pot spune că mereu iese ceva extraordinar și unic, niciun tort nu seamănă cu celălat. Fac asta în primul rând dintr-o pasiune descoperită târziu, pe care de fapt nici nu știam că o am”, spune Ramona.

De la tortul fiicei, la comenzi fără număr

Povestea Dulcesa R a început cu tortul Dianei, fetița soților Stoica. ”Am vrut să îi comand un tort. Soțul m-a încurajat să îl fac eu, măcar la un an să fie făcut de mine. Am ezitat pentru că nu făcusem niciodată asta. Dar m-am documentat, am cumpărat ce era necesar și l-am făcut. Am fost surprinsă când invitații l-au lăudat, atât ca aspect, dar și pentru gust, iar apoi au început să mă roage să fac și pentru evenimentele lor și așa am ajuns să dezvolt această pasiune până înainte de pandemie la Sanomar Select iar în prezent la Dulcesa R”, povestește Ramona.

”Am accesat fonduri europene pentru a dezvolta acest model de business și pentru a ajuta tinerii instituționalizați sau crescuți de către asistenții maternali. Am cumpărat echipamente noi care ne ajută în menținerea unei calități superioare a produselor și ne dă posibilitatea să dezvoltăm prăjituri artizanale pentru a crește volumul astfel încât să putem ajuta cât mai mulți tineri defavorizați prin autofinanțare. Cu ajutorul fiecărui client ajungem mai aproape de tinerii defavorizați ce au nevoie de îndrumare, atât profesională cât și personală, pentru o integrare ușoară in comunitatea locală.”, spune Andrei Stoica, soțul Ramonei – fondatorul intreprinderii sociale Dulcesa R SRL.

Rețete personalizate

Dacă design-ul va respecta dorințele clientului întru totul, la fel se va întâmpla și cu gustul produsului (in caz contrar ne angajăm să restituim banii clienților. Ne dorim doar clienți mulțumiți 🙂 ). La Dulcesa R este probabil singurul laborator unde clientul poate realiza rețeta proprie. ”Noi avem niște rețete standard, dar le adaptăm fiecărui client în parte. Dacă dorește ca mousse-ul de ciocolată să fie de exemplu jumate cu ciocolată neagră jumate cu ciocolată cu lapte, așa îl facem. Dacă dorește un fruct în locul altuia, îl înlocuim, dacă dorește fără gluten găsim o soluție, la fel dacă dorește să folosim produse fără lactoză sau orice altă schimbare față de original. Orice rețetă o adaptăm în funcție de dorința celui care vine la noi. Și așa putem spune că nu doar design-ul este unic, ci și că gustul e irepetabil”, spun soții Stoica.

Pe lângă asta, dulciurile de la Dulcesa R sunt realizate fără conservanți adăugați, cu produse proaspete. ”Atât pasta de zahăr pentru imbrăcat torturile cât și piureurile de fructe de pădure / căpșuni sunt realizate de noi în laborator nefiind achiziționate din comerț, astfel ne asigurăm calitatea superioară a produsului finit. Suntem preocupați în permanență de calitatea produselor, astfel evităm folosirea de creme semifabricate achiziționate din comerț”, spune Ramona.

La Dulcesa R nu se fac doar torturi, orice vă doriți pentru un candy bar se poate comanda și realiza aici, sărățele, pufoșii cozonaci si specialități din cofetăria franțuzească (macarons, entremet).

Pentru un vis dulce care poate deveni realitate, datele de contact pentru comenzi sunt:

Email office@dulcesar.ro

Telefon / Whatsapp – 0752925356

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.