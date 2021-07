Benone Sinulescu diagnosticat cu o boală gravă

Benone Sinulescu se pare ca sufera de Alzheimer, dar are si alte probleme grave de sanatate, sustin surse citate de observatornews.ro.

Starea artistului s-ar fi agravat in urma cu un an, la inceput de pandemie. A stat izolat, fara sa fie vazut de un specialist.

De cativa ani, Benone Sinulescu s-a retras in localitatea Barzava, din Arad, in casa parinteasca a sotiei. Si-a facut chiar si testamentul in care a scris ca ii lasa toate bunurile acesteia.

Ionut Pavel, impresarul lui Benone Sinulescu: Cand, in sfarsit, a fost intr-o stare mai grava, a fost dus la unul dintre cei mai buni medici din Timisoara. A spus ca trebuie operat pentru ca el avea artera carotida infundata si i-a schimbat medicatia.