Studiu: Două boli grave amenință omenirea din cauza schimbărilor climatice

Peste opt miliarde de oameni ar putea fi expusi riscului de malarie si febra Dengue pana in 2080 daca emisiile de gaze cu efect de sera continua sa creasca fara intrerupere, spune un nou studiu, citat de The Guardian.



Cercetatorii prezic ca pana la 4,7 miliarde de oameni ar putea fi amenintati de cele mai importante boli transmise de tantari din lume, comparativ cu cifrele din 1970-1999.

Cifrele se bazeaza pe proiectiile unei cresteri a populatiei de aproximativ 4,5 miliarde in aceeasi perioada si o crestere a temperaturii de aproximativ 3,7C pana in 2100.

Studiul realizat de London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), publicat in revista Lancet Planetary Health, a ajuns la concluzia ca daca nivelurile de emisii continua sa creasca in ritmul actual, efectul asupra temperaturii globale ar putea prelungi anotimpurile de transmitere a bolilor cu mai mult de o luna pentru malarie si cu patru luni pentru febra Dengue, in urmatorii 50 de ani.

Peste 400.000 de oameni sunt ucisi de malarie in fiecare an

Felipe Colon-Gonzalez, profesor asistent la LSHTM si unul dintre autorii raportului, spune ca responsabilii politici si din domeniul sanatatii publice ar trebui sa se pregateasca pentru toate scenariile, inclusiv pentru cel in care emisiile raman la niveluri ridicate.

„Acest lucru este deosebit de important in zonele care in prezent sunt fara acest risc si unde este probabil ca sistemele de sanatate sa nu fie pregatite pentru focare majore”, atrage atenția cercetătorul.