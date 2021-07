Jandarmii sibieni, gest de omenie în trafic – ”Mergeți liniștită, doamnă! Se ocupă jandarmeria”

De cele mai multe ori jandarmii sunt văzuți ca ”bătăușii” de la proteste. Nu este nici pe departe așa, dar o imagine greșit formată se spală greu. Jandarmii sibieni însă dovedesc faptul că sunt aici pentru cetățeni. Iar Mădălina Scutelnicu, avocatul- blogger sibian, devenită cunoscută pentru povestea Doamna cu pantofi albaștri face ce face, și dă mereu peste câte o poveste ce merită spusă.

Mădălina Scutelnicu, înainte de a fi avocat, a profesat ani buni ca jurnalist. De aici savoarea cu care povestește întâmplări de viață dar și din sala de judecată. Bloggul ei Pantofii albaștri , dar și pagina de Facebok sunt pline de povești desprinse din viață. La final de săptămână i s-a mai întâmplat una Mădălinei, iar ce e cel mai bine este că are impact asupra noastră, a tuturor, și asta deoarece cu astfel de jandarmi în patrulare, parcă te simți mai în siguranță.

”Sibiu, Bdul Coposu, ora 18.05, imediat după sens giratoriu, șosea full.

Eu în trafic, vin pân` acasă, de pe coclauri. Mașina din fața mea (cea din prim plan) oprește brusc. N-apuc să-i dau un claxon, că și coboară un tip (cel cu pantaloni scurți) care vine spre mine și se scuză:

– Am rămas cu ea în loc. Nu mai are curent, nici nu o pot pune pe avarii! Vă roooog să mă scuzați!

– Okeeey.

– Îndrăznesc… îmi puteți da curent, să o pornesc?

– Ah! Sigur că da!

Reușesc să mă plasez în fața lui și tot ce mai am de făcut e să o îndrept (repet, trafic full), încât să ajungă cablurile de la o baterie la alta.

Fix în clipa asta apar cei doi jandarmi din imagine, dar știți cum apar? În pas alert! Strigă spre noi, de la câțiva metri:

– V-ați tamponat?

– Nuuu, încerc să-l ajut pe domnul să pornească, nu mai are pic de baterie.

Și se apropie băieții, se uită,, încep să împingă mașina omului, cât să o scoată din plin trafic, iar unul dintre ei zice spre mine:

– Ok! Rezolvăm noi. Mergeți liniștită, doamnă! Se ocupă Jandarmeria!

Băi, mi-au dat lacrimile instant.

Într-o lume din asta mi-aș dori să trăiesc.”, este povestea Mădălinei.