Banca Centrală Europeană lansează un proiect pentru a implementa o monedă euro digital

Etapa de analiză a proiectului urmează să dureze 24 de luni. „Sunt nouă luni de când am publicat raportul nostru privind un euro digital. În acest timp, am efectuat noi analize, am cerut contribuţii ale cetăţenilor şi specialiştilor, am efectuat anumite experimente, cu rezultate încurajatoare. Toate acestea ne-au condus la decizia de a lansa proiectul unui euro digital. Eforturile noastre au rolul de a asigura că, în era digitală, cetăţenii şi firmele continuă să aibă acces la cele mai sigure forme de bani, la monede emise de bănci centrale”, a declarat Christine Lagarde, preşedintele BCE.

Preşedintele Eurogrupului, Paschal Donohoe, a salutat decizia şi a exprimat susţinere totală pentru proiect.