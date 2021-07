Elicopter SMURD pentru spitalele din Sibiu și Brașov

Medicii şi asistenţii medicali de la SMURD, dar şi din Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU) din spitalele judeţene din Sibiu şi Braşov vor opera pe noul elicopter SMURD care va fi amplasat în localitatea Victoria (judeţul Braşov), a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, deputatul de Sibiu, Raluca Turcan.

„Spitalul Judeţean din Sibiu va putea participa prin medicii şi asistenţii de la UPU-SMURD la activitatea noilor elicoptere operate de Inspectoratul General de Aviaţie, în mod deosebit in zonele montane, ca urmare a deciziei pe care am adoptat-o astăzi în Guvern. Practic, astăzi s-a aprobat lista operatorilor medicali şi cea a unităţilor colaboratoare pentru elicoptere, iar Spitalul Judeţean din Sibiu a fost inclus, alături de Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov în vederea operării unui nou elicopter care va fi amplasat în localitatea Victoria. Mulţumesc, în numele comunităţii sibiene, premierului Florin Cîţu pentru receptivitate şi ministrului Afacerilor Interne (în subordinea căruia se află Inspectoratul General de Aviaţie) pentru susţinerea iniţiativei. Am încredere că, asociat eforturilor Consiliului Judeţean Sibiu, gestul nostru de azi, din Guvern, va însemna servicii mai bune pentru sibieni”, a precizat Raluca Turcan.

Vicepremierul Dan Barna, deputat de Sibiu, a remarcat şi el miercuri, pe pagina sa de Facebook, că, „de astăzi, asistenţa medicală de urgenţă este mai rapidă pentru sibieni”.

În prezent, turiştii răniţi în Munţii Făgăraş sau pacienţii care reprezintă urgenţele medicale din judeţul Sibiu care au nevoie de transport aerian medical, aceştia sunt transportaţi cu elicopter SMURD chemat din judeţul Mureş sau de la Bucureşti.