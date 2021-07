Mitropolia Ardealului clădeşte o grădiniţă pentru 100 de copii la Cisnădie

Cartierul Arhitecților este unul dintre cele mai noi cartiere și cum era firesc aici foarte mulți tineri și-au format o familie și astfel a luat naștere o comunitate de oameni tineri cu dorințe, aspirații și nevoi materiale și duhovnicești.

Răspunzând nevoilor duhovnicești, spirituale, în Cartierul Arhitecților a fost ridicată o biserică cu hramurile “Sfântul Mucenic Laurenţiu” şi “Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei”, cu sprijinul Arhiepiscopiei Sibiului, la inițiativa și cu implicarea directă a Înaltpreasfințitului Mitropolit Laurențiu și este parte a viitorului Ansamblu socio-educațional „Sfântul Nicolae” care va avea un centru pentru activități cu tinerii, o grădiniță, cabinete medicale și alte spații necesare activităților sociale, religioase și educative din Cartierul Arhitecților.

Ieri, 14 iulie 2021, însoțit de Arhim. Ioachim Tomoiagă, Vicarul-eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, Pr. Petru Madina, consilier economic al Arhiepiscopiei Sibiului, și Primarul orașului Cișnadie, Gheorghe Huja, Părintele Mitropolit Laurențiu Streza a vizitat și inspectat stadiul lucrărilor viitoarei grădinițe din Cisnădie, grădiniță ce va avea o suprafață la sol de aproape 360 mp, iar suprafața desfășurată de 695 mp.

Clădirea dispune de parter și mansardă și va avea în total șase săli de activități educaționale/sociale– câte trei pe fiecare nivel; o sală multifuncțională, o bucătărie, o sală de mese, spații depozitare, cabinet medical etc. Potrivit proiectului, beneficiari ai viitoarei grădinițe vor fi cel puțin 100 de copii.

„Primăria din Cisnădie ne-a ajutat mult. N-am avut nicio problemă, cum am depus toate actele, birocrația am întâmpinat-o până am făcut proiectul în sine cu toate avizele. Plus, primăria ne-a dat și din patrimoniul ei 80 mc de material lemnos pe care să-l folosim la edificarea acestei grădinițe. Avem o foarte bună colaborare, pentru că noi facem ceva ce trebuia să facă primăria. Dar o facem din dorința noastră de a ajuta”, a adăugat ÎPS Laurențiu Streza.

La rândul său, primarul de Cisnădie, Gheorghe Huja, a subliniat importanța acestui proiect pentru cartier, la fel cum sunt necesare și alte proiecte în zonă. „Noi normal că ne bucurăm – nu avem nici școală, nici grădiniță în acel cartier. E un lucru foarte bun să se construiască o grădiniță, pe care o sprijinim și noi cu ce putem: am aprobat în consiliul local lemnul pentru grădiniță. Contribuim cu ce putem, dar investiția în mare parte o face Arhiepiscopia”, a declarat primarul Cisnădiei.

Mitropolitul Ardealului a ținut să precizeze că mai sunt și alte locații în cartiere noi unde vor fi implementate astfel de proiecte și acțiuni – religioase, sociale, culturale și educaționale